Atacante do Coritiba diz que o time tem que “descer o pau”

Silvio Rauth Filho

O atacante Guilherme Parede, do Coritiba, demonstrou irritação com a atitude da equipe no empate com o Sampaio Corrêa, nessa sexta-feira (dia 10). Logo após o jogo, em entrevista para rádios ainda no gramado do Couto Pereira, ele fez um desabafo. “O Coritiba é Série A, mas está na Série B. Tem que jogar como Série B. Tem que lutar, descer o pau nos caras”, declarou.

Já o goleiro Wilson adotou outra linha. “Falta tranquildade. Aí vem o erro de passe, a ansiedade vai batendo. Falta confiança”, disse. “A gente conversa, se cobra”, comentou. “A gente tem que levantar a cabeça e não pode desanimar. A cobrança vai ser cada vez maior agora”, afirmou.