Ataque à Companhia Nacional de Petróleo deixa mortos na Líbia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Homens armados atacaram nesta segunda-feira (10) a sede da NOC (Companhia Nacional do Petróleo) em Trípoli, capital da Líbia, deixando ao menos dois funcionários mortos e dez feridos.

O edifício, no centro da cidade, sofreu um incêndio e foi isolado pelas forças de segurança, que retomaram o controle do prédio. Dois dos envolvidos no ataque morrerem.

Uma fonte da NOC afirmou que homens encapuzados atacaram a sede da empresa após um tiroteio com os seguranças. "Pulei pela janela com outros colegas. Depois ouvimos uma explosão", disse a fonte.

O ataque, que não foi reivindicado até o momento, acontece quatro meses após um atentado contra a Alta Comissão Eleitoral, atribuído ao grupo Estado Islâmico e que deixou 14 mortos.

A Líbia está dividida entre governos e facções militares rivais baseadas na região leste e na região oeste do país desde 2014, situação que levou o país à crise política e econômica.

O ataque à petroleira NOC vem menos de uma semana depois de uma trégua frágil que suspendeu os ataques entre grupos armados rivais que vêm se enfrentando nas últimas semanas na capital Trípoli.