Ataque a faca deixa sete feridos em Paris

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Um homem armado com uma faca e com uma barra de ferro agrediu sete pessoas na noite deste domingo (9), em Paris, fim de tarde no Brasil. A polícia por ora não trata o caso como um ataque terrorista.

Quatro das vítimas tiveram ferimentos graves, segundo o jornal Le Parisien.

O incidente ocorreu no 19º distrito, no nordeste da capital francesa, à beira da bacia de La Villette, região com cinemas, bares e áreas para prática de esportes ao ar livre muito frequentada por famílias e jovens.

De acordo com o Le Parisien, o agressor, que seria afegão, esfaqueou três pessoas na altura do cinema MK2. Um grupo que jogava bocha a alguns metros dali tentou contê-lo, chegando a acertar uma bola metálica no indivíduo, que fugiu por uma rua perpendicular, onde atacou dois turistas britânicos, atingindo um deles no tórax e o outro na cabeça.

Logo depois, ele foi interpelado pela polícia. As vítimas foram levadas a três hospitais da cidade e não correm risco de morte.