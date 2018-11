Ataque a ônibus adia em duas horas final entre River Plate e Boca Juniors

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol decidiu adiar para às 20h15 (horário de Brasília) a final da Libertadores por causa da confusão na chegada dos jogadores do Boca Juniors no Monumental de Nuñez, onde enfrentarão o River Plate pelo duelo de volta da decisão.

A mudança foi feita após um pedido do Boca. O ônibus que levava os jogadores do clube ao estádio foi atingido por pedras na chega ao estádio. Torcedores do River jogaram copos, garrafas, paus e pedras, quebrando vidros e ferindo atletas. Para conter os agressores, a polícia utilizou gás de pimenta, que atingiu ao menos cinco atletas do Boca.

O capitão do Boca Juniors, Pablo Pérez, que teria sido atingido no olho, deixou o estádio para ir ao hospital.

A final estava marcada para começar às 18h e, primeiramente, foi adiado para as 19h.