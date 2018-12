Ataque a tiros à base da Funai em MT deixa um morto e um ferido

Folhapress

MANAUS, AM, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ataque de um grupo de índios contra uma base de proteção a indígenas isolados da Funai (Fundação Nacional do Índio) localizada em Colniza, a cerca de 759 km de Cuiabá (MT), deixou um morto e um ferido.

O tiroteio ocorreu por volta das 21h desta quarta-feira (10) e foi confirmado pela Funai em Brasília nesta quinta-feira (11).

Há informações desencontradas sobre se o morto é indígena ou madeireiro da região. O ferido é um indígena e foi levado para um hospital em Juína (MT), segundo a Polícia Militar de Colniza.

Segundo a Funai, o ataque ocorreu depois que um morador da região conhecido como "Francisco Arara", que se apresenta como indígena, organizou um grupo de pessoas armadas, incluindo muitos índios, e avisou por aplicativo de telefone celular que atacaria a base da Funai na noite de ontem.

A Funai informou a ameaça ao Ibama e à Polícia Federal, mas o grupo armado avançou sobre a base antes da chegada do reforço.

Segundo a Funai, o grupo reunido por Francisco deu vários tiros contra a base, onde sete funcionários do órgão buscaram proteção. Eles reagiram também com armas de fogo. A Funai afirmou que os servidores agiram em legítima defesa e primeiro atiraram para o alto, mas o ataque não cessou. Depois os tiros foram dados na direção dos atacantes. Um deles morreu no local.

A Funai afirmou que Francisco, que afirma ser indígena da etnia arara, exige posse sobre um pedaço da terra indígena da etnia de índios isolados conhecida como kawahiva do Rio Pardo, de 412 mil hectares. A Folha de S.Paulo apurou que, horas antes do ataque, a Funai havia apreendido uma máquina usada para derrubada ilegal de madeira na terra indígena, o que teria sido a gota d'água para a ação do grupo liderado por Francisco.

A Funai disse temer um novo ataque. A base está sendo vigiada neste momento, segundo a Funai, por quatro policiais militares e 11 servidores da Funai. A Polícia Federal informou à Funai que vai enviar à região policiais para começar a investigação sobre o crime. As armas usadas pelo pessoal da Funai no momento do ataque foram recolhidas e passarão por perícia da PF.