Ataque a tiros deixa 'múltiplos mortos e feridos' em Maryland, diz polícia

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Um ataque a tiros ocorrido na manhã desta quinta (20) na região de Perryman, dentro do condado de Harford, em Maryland, nos Estados Unidos, deixou "múltiplos mortos e feridos", segundo a polícia local.

A agência de notícias Associated Press informou que três pessoas teriam morrido. O suspeito está em situação crítica.

Há informações não confirmadas de que o atirador é uma mulher.

Policiais foram acionados por volta das 9h para o crime, ocorrido em um centro de distribuição de uma rede de drogarias, em uma região industrial do lugar. Agentes do FBI e do Escritório Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos também responderam ao incidente.

O governador de Maryland, Larry Hogan, escreveu em uma rede social que está "monitorando de perto o terrível ataque a tiros" e que "o estado está pronto para oferecer qualquer suporte".

Alexie Scharmann, 20, acordou com uma mensagem da mãe, Christine Scharmann, que trabalha no prédio onde ocorreu o ataque, dizendo que estava se escondendo de um atirador. "Fique bem e cuide do papai e dos animais caso aconteça alguma coisa", dizia um trecho da mensagem.

"Ela enviou a mensagem e não ouvimos mais nada dela por cerca de uma hora", contou Alexie. "Foi uma situação muito assustadora."

Depois, a mulher mandou uma nova mensagem afirmando que havia conseguido escapar. Mas a filha não conversou mais com a mãe.

A própria Alexia já trabalhou no prédio onde o crime ocorreu. Ela diz que não há detectores de metal na entrada e que dezenas de pessoas trabalham no edifício.

"O fato de pouca gente trabalhar lá foi o que mais me angustiou", conta. "Minha mãe poderia ter sido uma das vítimas."

Em outubro de 2017, três pessoas foram mortas e duas ficaram feridas durante um ataque em um complexo empresarial no condado.