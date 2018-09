Ataque hacker com sonar descobre senha gestual de celular sem que o dono perceba

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Existem aproximadamente 400 mil combinações possíveis para aquela senha gestual na tela do smartphone. Ainda assim, 20% dos usuários optam por apenas 12 padrões em comum.

Tal informação se torna mais preocupante com o estudo de pesquisadores da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, que demonstra como furtar a senha gestual de smartphones utilizando apenas o sistema de microfone e alto-falante do aparelho.

Batizada de SonarSnoop, a técnica utilizada é como a de um sonar, com a emissão de ondas acústicas e a recepção de seus ecos. Sim, os pesquisadores conseguiram rastrear os movimentos dos dedos na tela de um smartphone analisando apenas os ecos.

A SonarSnoop reduz em cerca de 70% o número de padrões de senha que um invasor precisa utilizar, e isso pode ser feito sem que a vítima saiba que está sendo hackeada.

Não há motivo para alarmismo, no entanto -não existem relatos de algum golpe sendo aplicado dessa maneira. Mas o grupo mostrou a vulnerabilidade do sistema.

Uma vez que os smartphones mais novos costumam apresentar dispositivos biométricos para o destravamento, como reconhecimento facial ou a aplicação de impressão digital, a tendência é que a eficácia desse tipo de ataque diminua.

De qualquer forma, caso você utilize algum dos padrões ao lado em seu smartphone, vale ao menos mudar para uma senha menos manjada a fim de preservar a sua privacidade.