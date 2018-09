"Até dezembro, muita coisa ainda vai rolar", diz Xand sobre 16 anos de carreira e novas parcerias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após lançar o EP "Nota Dez" no último domingo (2), Xand Avião falou sobre os seus 16 anos de carreira com a Aviões do Forró. "O que eu já aprendi e aprendo de novo a cada dia é que você nunca pode se achar o primeiro. Sempre tem alguma coisa para aprender, alcançar ou melhorar", diz.

Xand fez um balanço sobre os anos da banda e contou ao F5 da Folha de S.Paulo que considera que estão em uma boa fase. "Sinto como se a banda tivesse nascido há um ou dois anos, pelo público novo que estamos alcançando."

Ele acredita que, com apenas seis músicas, sendo cinco delas inéditas, o novo EP deve agradar a todo os públicos. "É um álbum com músicas românticas, música de dança e música de farra". Segundo ele, a próxima faixa que fizer sucesso desse EP ganhará clipe ainda em setembro.

NOVAS PARCERIAS

Em meio ao crescimento da banda, e após gravar "Eu e a Torcida do Brasil" com Wesley Safadão para a Copa do Mundo, Xand tem algumas parcerias futuras já predefinidas. Uma delas é com a dupla sertaneja Marcos e Belutti: juntos, eles regravaram a música "Legítima Defesa", que deverá estar no novo DVD da dupla.

"Antes de gravar junto, a gente já se encontrava pelos palcos, trocávamos mensagens... Somos aquele tipo de amigos que quase não se veem, mas que se falam quase todos os dias", disse Xand sobre a amizade com a dupla. "Me identifico com Belutti, que é muito brincalhão e gosta de imitar vozes. Gosto muito dessas brincadeiras."