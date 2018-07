Até o domingo, temperatura máxima em Curitiba pode cair 9 graus

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde de quinta-feira (19) tem temperatura próxima dos 26ºC em Curitiba, à exemplo do que vinha acontecendo durante esta semana de veranico. Mas, a partir dos próximos dias o clima deve mudar com o ingresso de uma frente com ar mais fria. No domingo (22), as máximas devem ficar na casa dos 17ºc, segundo a previsão no site do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), uma diferença de 9 graus quando comparado a esta quinta. A mínima prevista é de 10ºC.

A previsão ainda indica que a partir da terça-feira (24) da semana que vem começa um período chuvoso no Estado, o que também deve fazer baixar mais as temperaturas. Essa condição deve durar até a quinta-feira (26).