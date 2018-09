Atentado contra agente suspende visitas em penitenciária no Paraná

Plantão de Polícia

As visitas de parentes na Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC), no Oeste do Paraná, foram suspensas neste domingo (16), após um agente penitenciário sofrer um atentado a tiros em uma das pripais avenidas da cidade, a Tancredo Neves na tarde de sábado (15).

De acordo com a direção da penitenciária, a medida foi um pedido dos agentes que estão de plantão.