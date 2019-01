Athletico confirma a contratação do argentino Marco Ruben

Silvio Rauth Filho

O Athletico Paranaense confirmou nessa sexta-feira (dia 11) a contratação do centroavante Marco Ruben, 32 anos. O anúncio foi feito pelo twitter e pelo site oficial. A apresentação do jogador ocorreu pelo youtube – clique aqui para ver.

O Rosario Central vai emprestar o jogador por um ano para a equipe paranaense, por US$ 200 mil. O contrato tem cláusula de compra fixada em US$ 1,9 milhões (R$ 7 milhões), caso o Athletico planeje ficar em definitivo com Ruben.

O time principal do Athletico tem seu primeiro desafio em 2019 apenas em março, no dia 5, contra o Tolima, na Colômbia, pela Copa Libertadores.

DESEMPENHO

Marco Rubem, de 1,79 m de altura, foi revelado pelo próprio Rosário Central. Em 2018, foi campeão da Copa Argentina com o clube. No entanto, não se destacou individualmente nos últimos anos – marcou apenas três gols e não fez assistências nos últimos 28 jogos.

No total da carreira, Ruben soma 120 gols e 23 assistências em 400 partidas. Foi vice-artilheiro da Libertadores 2016, com oito gols em oito jogos. Foi o goleador máximo do Campeonato Argentino de 2015, com 21 gols em 30 jogos. No futebol europeu, porém, teve baixa média de gols: foram apenas 30 gols em 177 partidas pelos times principais de Villarreal (ESP), Dinamo Kiev (UCR), Huelva (ESP) e Evian (FRA). Sua única fase goleadora na Europa foi pelo time B do Villarreal, com 19 gols em 31 jogos.

VALORES

A primeira grande transferência da carreira de Marco Ruben ocorreu em 2007, quando o River Plate pagou cerca de R$ 15 milhões por ele. No ano seguinte, o Villarreal, da Espanha, comprou o jogador por R$ 21 milhões. A maior quantia, porém, só veio em 2012, quando o Dynamo Kiev, da Ucrânia, investiu R$ 35 milhões na aquisição do atacante. Voltou ao Rosario em 2015.