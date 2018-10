Atitudes dos gestores que mais afetam as equipes

As empresas dedicam tempo e dinheiro para que os gestores estabeleçam com suas equipes os objetivos de cada área e tracem metas para serem atingidos no curto e médio prazos. Para atingir essas metas e objetivos, é óbvio que os gestores contam com uma equipe engajada, que trabalhará arduamente pelo bem estar comum. No entanto, a equipe pode ter problemas para desempenhar suas funções, em grande parte pela atuação de seus chefes imediatos. Uma pesquisa realizada recentemente identificou quais os comportamentos dos gestores que mais afetam suas equipes.

Gestores ausentes e indiferente

No alto da lista aparecem os gestores ausentes e indiferentes. A pesquisa revela que para ser rejeitado pela equipe basta demonstrar que não se preocupa com ela. Para 57% dos 7.451 participantes da pesquisa, o pior perfil é do chefe distante e quase nunca presente. Segundo a coordenadora do estudo, o resultado da pesquisa é sinal de que os jovens prezam, e muito, pela criação de relacionamentos com colegas e líderes no ambiente de trabalho.

Não reconhecem as conquistas da equipe

Em segundo lugar aparecem os chefes que não reconhecem as conquistas da equipe. Com, 20,52% dos votos, este tipo de comportamento também é altamente criticado pelos trabalhadores.

Tradicionalistas e proibitivos

Perfis que pendem para uma atuação tradicionalista e proibitiva também recebem cartão vermelho da equipe. Segundo a pesquisa, 17,32% dos entrevistados rejeitam chefes que adotem este estilo mais antiquado.

Imparciais e em cima do muro

A imparcialidade no tratamento da equipe fecha a lista de piores defeitos de um profissional em cargo de gestão. Esta atitude foi a primeira da lista de rejeição de 5,14% dos entrevistados.(Com a equipe do Salário BR)

Curtas:

Frase:

“Daria tudo que sei pela metade do que ignoro”.



(René Descartes)