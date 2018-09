Ativista pró meio ambiente disputa vaga na Assembleia do Paraná

Redação Bem Paraná com Blog Política em Debate

Candidato a deputado estadual pela primeira vez, o advogado Aristides Athayde (PV), diretor do Observatório de Justiça e Conservação, quer levar a defesa das Unidades de Conservação da Natureza para dentro da Assembleia Legislativa. O candidato ganhou notoriedade nos últimos anos ao comandar um levante de resistência contra um projeto dos deputados Plauto Miró Guimarães (DEM) e Ademar Traiano (PSDB), presidente da Assembleia, que pretende reduzir em 70% a área de proteção ambiental (APA) da Escarpa Devoniana, nos Campos Gerais do Paraná. A atuação de Athayde atrasou a tramitação do projeto, que atualmente está estacionado no Legislativo e provavelmente não derá votado nesta legislatura. Ele também comandou o movimento Salve a Ilha do Mel, que luta contra a contrução e manutenção de portos e rodovias em áreas de mata atlântica.

