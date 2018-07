Atleta da 3ª divisão espanhola é atingido por árvore e fica em estado grave

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente deixou o meia Jordi Carrión em estado grave. O carro do atleta do Rayo Ibense, da terceira divisão da Espanha, foi atingido por um galho de uma árvore de sete metros durante uma forte ventania na última quarta-feira. Carrión estava no estacionamento da Universidade de Navarra para acompanhar uma palestra quando ventos de 80km/h derrubaram partes da sequoia em cima de dois carros, deixando 12 pessoas feridas.

Segundo informações do Diário Información, o meio-campista está internado na UTI do Complexo Hospitalar de Navarra. Os médicos afirmam que ele tem respondido favoravelmente ao tratamento e a estímulos externos quando não está sedado, mas a previsão é que a recuperação seja lenta.

Carrión foi o mais afetado entre os feridos. Ele sofreu traumatismo torácico grave, teve trauma raquimedular (quando a lesão afeta coluna vertebral e medula) e fraturou as pernas. Além de jogar no Ibi, como é conhecido o clube, o atleta também trabalha em uma indústria de brinquedos.

Testemunhas relatam que a queda do galho foi repentina. De repente, um pequeno tornado se formou e causou o acidente. Como o hospital fica a cinco minutos da universidade, Jordi pode ser rapidamente socorrido.

"Nos garantiram que meu irmão está nas melhores mãos e colocaram todos os recursos à disposição da nossa família" afirmou Manuel. "Agora só queremos que ele se recupere."

Jordi Carrión começou a jogar futebol em 2010, no Preferencial, e desde então passou por algumas equipes de menor expressão da Europa, como Alcoyano B, Eldense, Alicante, Jove Español e Muro.