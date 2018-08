Atlético anula o Corinthians em Itaquera, mas só empata e mantém jejum fora de casa

Rodolfo Luis Kowalski

Jogando fora de casa na noite deste sábado (04 de agosto), o Atlético-PR deu mais uma mostra de evolução na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na Arena Corinthians, a equipe de Tiago Nunes mostrou muita organização defensiva e praticamente anulou o ataque do adversário. A se lamentar, contudo, que a equipe não conseguiu alcançar o gol e acabou só empatando em 0 a 0, resultado que não alivia muito a situação do clube.



Agora com 14 pontos, o Furacão permanece na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, três pontos atrás de Bahia (16º e que ainda joga na rodada) e Santos (15º e que mais cedo empatou em 0 a 0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro). Já o Timão, que emperra após alcançar três vitórias consecutivas no Brasileirão, tem 26 pontos e permanece na 7ª colocação.



JEJUM FORA DE CASA



O Atlético Paranaense mantém o jejum como visitante em 2018. O time principal ainda não venceu fora de casa na temporada. Foram oito empates e seis derrotas longe da Arena da Baixada. Com o atual técnico, Tiago Nunes, são dois empates (hoje e contra Cruzeiro, pela Copa do Brasil) e uma derrota (também contra os mineiros, pelo Brasileirão).



ESCALAÇÕES



Para o jogo em Itaquera, o Atlético contou com o retorno do goleiro Santos e do volante Lucho González, que cumpriram suspensão na última rodada. M as teve de lidar com quatro desfalques: o volante Bruno Guimarães, suspenso por cartões amarelos, o zagueiro Thiago Heleno, lesionado, o meia-atacante Guilherme e o volante Camacho, que pertencem ao clube paulista (uma cláusula no contrato de empréstimo impede que enfrentem a equipe de origem). O atacante Bergson e o volante Rossetto, que também voltavam de suspensão, foram preteridos por Pablo e Wellington e ficaram como opção no banco de reservas.



Já no Corinthians, o técnico Osmar Loss priorizou a Copa Libertadores (na próxima quarta-feira o Timão encara o Colo-Colo no Chile em partida de ida pelas oitavas de final) e poupou três jogadores do confronto pelo Brasileirão: os laterais Fagner e Danilo Avelar e o volante Gabriel, substituídos por Thiaguinho, Carlos Augusto e Léo Santos. No setor ofensivo, Clayson, recuperado de lesão, voltou ao time no lugar de Mateus Vital.



PRIMEIRO TEMPO



Jogando praticamente com força máxima, o Atlético conseguiu aproveitar-se dos desfalques do adversário e foi superior na etapa inicial, controlando bem a pressão do adversário. O Corinthians até levou a melhor em alguns confrontos individuai s pelo lado direito da defesa atleticana, mas em todas as ocasiões acabou sobressaindo a ótima organização defensiva do rubro-negro (e isso mesmo após a lesão de Paulo André, substituído por Wanderson aos 26 minutos) .



Quando retomava a bola, o Furacã o procurava jogar verticalmente, insistindo principalmente nas jogadas pelo lado esquerdo de ataque, com Renan Lodi e Marcelo Cirino. Foram 10 lançamentos certos dos visitantes na etapa inicial contra apenas dois do time da casa, além de 14 cruzamentos para a área (dois certos) contra cinco (três certos).



A melhor chance de gol surgiu aos 44 minutos, quando Cirino aproveitou o erro de Pedro Henrique na lateral e Raphael Veiga quase abriu o placar. Ao todo, foram 11 finalizações a gol do Atlético (duas no alvo) contra seis do Corinthians (três no alvo). O time da casa, porém, só conseguiu arrematar em chutes de fora da área, basicamente.



SEGUNDO TEMPO



Na volta para o segundo tempo, o que se viu foi um Corinthians jogando ainda mais adiantado e marcando alto . Se a pressão era maior, por outro lado os paulistas também deixavam mais spaços na defesa. Só que Marcelo Cirino caiu de produção e não conseguia mais puxar os contra-ataques dos visitantes. A partida, então, ficou mais amarrada.



Para tentar recuperar a qualidade ofensiva, Tiago Nunes sacou Marcinho da equipe, aos 22 minutos, e promoveu a entrada de Nikão. Já no final da partida, aos 40, Bruno Nazário substituiu Raphael Veiga . No Timão, Osmar Loss promoveu as entradas de Mateus Vital (aos 21 minutos), Araos (aos 33) e Danilo (aos 39) nos lugares de Clayson, Jádson e Romero, respectivamente.



O Furacão até levou perigo em alguns chutes de fora da área e teve as melhores oportunidades com Renan Lodi , mas pouco produziu para chegar ao primeiro gol (Nikão, inclusive, foi uma decepção e mais atrapalhou do que ajudou o time). O Corinthians, por sua vez, foi completamente subjugado pelo sistema defensivo paranaense e só levou perigo em chute de fora da área de Romero, aos nove minutos. Assim, persistiu o zero no placar.





FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 0 x 0 ATLÉTICO -PR



Corinthians: Cássio, Thiaguinho , Pedro Henrique, Henrique e Carlos Augusto; Léo Santos e Douglas; Pedrinho, Jádson (Araos) e Clayson (Mateus Vital) ; Romero. Técnico: Osmar Loss

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André (Wanderson) , Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga (Bruno Nazário) e Marcinho (Nikão) ; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Cartões amarelos: Pedro Henrique, Cássio (C); Wanderson e Pablo (A)

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortes (PE)

Público: 28.455 pagantes ( 28.662 total)

Renda: R$ 1.067.600,00

Local: Arena Corinthians, em São Paulo, sábado às 21 horas

PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo



3 – Léo Santos aproveita a rebatida de Lucho González e chuta forte de fora da área. Bem posicionado, Santos faz defesa segura.



15 – Romero aciona Pedrinho na direita. Ele corta o marcador, ajeita para o pé esquerdo e chuta. A bola faz uma curva, vai no meio do gol e Santos defende com tranquilidade.



17 – Cobrança de escanteio de Raphael Veiga. Em vez de cruzar, ele ajeita para Renan Lodi, que domina na intermediária e chuta, longe do gol. A bola quase sai do estádio.



19 – Marcelo Cirino avança pela direita e toca para o meio. Raphael Veiga dá um toque na bola e Pablo prepara o corpo para finalizar dentro da área, mas Henrique chega cortando. Escanteio.



23 – Pedro Henrique toca para Pedrinho, que avança pela intermediária e arrisca mais um chute de fora da área. Santos defende.



25 – Boa trama entre Marcinho e Renan Lodi pela esquerda. O lateral tenta cruzar e acaba mandando direto para o gol, nas mãos de Cássio.



32 – Jonathan ajeita para Raphael Veiga na intermediária. O meia chuta de longe e Cássio espalma com dificuldade.



41 – Carlos Augusto toca para Clayson, que faz linda jogada e deixa Jonathan no chão com um drible. Carlos Augusto passa nas costas da zaga, recebe o passe na área e chuta cruzado. Wellington chega na hora H e desvia.



42 – Pablo desvia a bola, Marcelo Cirino ganha na corrida de Thiaguinho e fica com campo aberto até o gol. Mas Cássio sai correndo da área e afasta o perigo com um chutão.



44 – Cirino aproveita a falha da zaga, invade a área perto da linha de fundo e cruza rasteiro. Carlos Augusto afasta, o Furacão segue pressionando e Marcinho cruza. Carlos corta de novo, mas Raphael Veiga chuta na sobra. A bola desvia em Henrique.



Segundo tempo



9 – Romero aproveita a sobra e chuta da entrada da área. Santos faz a defesa em dois tempos.



11 – Renan Lodi arrisca o chute da intermediária e balança a rede, mas a bola passa ao lado do gol.