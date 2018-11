Atlético convoca Conselho e divulga vídeo para aprovar nova identidade

Folhapress

NAPOLEÃO DE ALMEIDA (UOL/Folhapress) - O Conselho do Atlético irá votar a aprovação ou rejeição da nova identidade visual do clube, em especial o novo escudo, no dia 8 de dezembro, um sábado, a quatro dias da finalíssima da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 12 em Curitiba - a ida será dia 5, contra Junior Barranquilla ou Santa Fé, na Colômbia. O clube convocou os conselheiros para apresentar o projeto e votar pela mudança. A reunião será no CT do Caju, às 10 horas. O edital foi publicado nesta quinta-feira (29) em jornais de Curitiba.

A mudança gera grande expectativa, já que o projeto vem sendo guardado a sete chaves. O UOL Esporte teve acesso a um esboço do escudo, apresentado em agosto. Outras versões circularam na web nos últimos dias. A reportagem entrou em contato com pessoas que tiveram acesso à versão oficial e que negaram que qualquer outra apresentada seja mais próxima do que o esboço publicado anteriormente. Entre as diferenças do esboço e do projeto original estará a mudança da grafia do "CAP", abrindo mão da fonte gótica para um layout mais moderno.

Após a vitória sobre o Fluminense, o Atlético divulgou nas redes sociais um vídeo que dá a entender que a marca irá reforçar o apelido atleticano, "Furacão". Em entrevistas recentes, o presidente do Conselho Mario Celso Petraglia falou em "mudar o nome e as cores do clube", mas depois voltou atrás e reconheceu ser tudo uma provocação para chamar a atenção de todos para as mudanças.

No vídeo, o clube trabalha o conceito do "vento" como alusão ao "Furacão", falando em entusiasmo, inovações e ambições. A frase que encerra o vídeo é "O futebol precisa do Furacão". Além do novo escudo, o pacote de mudanças irá apresentar um novo mascote e um novo uniforme. As mudanças precisam ser aprovadas em assembleia, de acordo com o Estatuto do clube.