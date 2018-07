Atlético divulga a lista de 23 convocados para o jogo de segunda-feira

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense volta a jogar na segunda-feira (dia 16), após a pausa para a Copa do Mundo. O jogo será contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte (MG). No jogo de ida, na Arena da Baixada, o time paranaense perdeu por 2 a 1.

Nessa sexta-feira (dia 13), o Atlético divulgou a lista de 23 jogadores convocados pelo técnico Tiago Nunes para a partida. As novidades são as voltas do zagueiro Paulo André e do lateral-direito Jonathan, recuperados de lesão. O lateral-direito Diego, destaque do sub-23 no Paranaense, também está na relação. Ele não vinha sendo aproveitado pelo técnico anterior, Fernando Diniz.

As ausências da lista são o ponta Marcelo Cirino, o atacante Crysan e o meia-atacante Bruno Nazário, que ainda não tiveram a documentação regularizada.

A provável escalação para segunda-feira, no esquema tático 4-1-4-1, é Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Wanderson (Paulo André) e Thiago Carleto; Camacho; Bergson, Bruno Guimarães, Rossetto e Nikão; Pablo.

OS 23 CONVOCADOS

Para o jogo de segunda-feira, contra o Cruzeiro

Goleiros: Felipe Alves, Lucas Macanhan e Santos

Zagueiros: Léo Pereira, Paulo André, Thiago Heleno e Wanderson

Laterais: Carleto, Diego, Jonathan e Renan Lodi

Volantes: Bruno Guimarães, Camacho, Baralhas, Lucho González e Rossetto

Meias: Guilherme e Raphael Veiga

Pontas: Marcinho, Nikão e Bergson

Centroavantes: Bill e Pablo