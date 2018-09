Atlético e Paraná fazem duelo de ‘evoluído’ contra ‘estagnado’

Redação Bem Paraná

Atlético e Paraná se enfrentam neste domingo (23), às 16 horas, pela 26ª rodada do Campeonato Paranaense. O clássico na Arena da Baixada marca o duelo do “evoluído” contra o “estagnado”.

No dia 27 de maio deste ano, os dois times se enfrentaram na Vila Capanema, pela 7ª rodada do Brasileirão. Ambos habitavam a zona de rebaixamento e tinham cartéis parecidos: cinco jogos seguidos sem vencer, sendo três derrotas e dois empates. Na ocasião, o empate em 0 a 0 deixou o Atlético em 17º lugar, com 6 pontos, e o Paraná em 20º, com 3.

De lá para cá, apenas o Atlético conseguiu evoluir no Brasileirão. Inicia a rodada em 11º lugar, com 30 pontos – nas 18 rodadas entre um clássico e outro, o time somou 24 pontos (aproveitamento de 44%) e subiu seis posições.

O Paraná, por sua vez, ficou estagnado. Não saiu da 20ª posição e, no período, somou apenas 13 pontos (24% de aproveitamento).

A situação de ambos passa pela troca no comando de lá para cá. O Atlético demitiu Fernando Diniz na pausa para a Copa do Mundo e cresceu sob o comando de Tiago Nunes – só no Brasileirão, foram 21 pontos em 13 jogos. Já o Paraná trocou Rogério Micale por Claudinei Oliveira, mas ainda não conseguiu nenhuma vitória em 7 partidas com o novo treinador. Houve 2 empates e 5 derrotas no período.

Apesar da evolução em relação ao adversário, o Atlético prega respeito. “Independentemente das questões de tabela, é sempre um adversário duro de jogar”, disse o técnico Tiago Nunes, ao site oficial do clube. “Temos que ter muito respeito e precisamos ter qualidade para merecer a vitória”. Nunes indicou que deve poupar titulares no jogo deste domingo.

No Paraná Clube, o discurso é que uma vitória em um clássico pode ajudar na busca pela evolução. “Por ser um clássico e na casa do rival uma vitória vai aumentar a auto estima”, disse o técnico Claudinei Oliveira, que ainda não comemorou uma vitória no comando da equipe neste ano. “Não podemos ficar tantos jogos sem vencer. Precisamos mostrar esse incômodo em campo”. Oliveira, ao menos, conta com o retorno do atacante Silvinho, artilheiro do time no Brasileirão, com 3 gols.

ATLÉTICO x PARANÁ CLUBE

Atlético: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Zé Ivaldo (Thiago Heleno) e Renan Lodi (Márcio Azevedo); Wellington e Bruno Guimarães; Marcelo Cirino, Guilherme e Rony; Bergson. Técnico: Tiago Nunes

Paraná: Richard; Wesley Dias, Rayan, René Santos e Mansur; Leandro Vilela e Alex Santana; Nadson, Caio Henrique e Silvinho; Grampola. Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, domingo, às 16 horas