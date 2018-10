Atlético e São Paulo empatam no Morumbi e ampliam jejuns

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense empatou em 0 a 0 com o São Paulo nesse sábado (dia 20) à noite, no Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paranaense ficou na 8ª colocação, com 40 pontos. O time paulista está em 4º lugar, com 53 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O resultado ampliou jejuns das duas equipes. O Furacão segue sem vencer como visitante no Brasileirão (seis empates e nove derrotas). O São Paulo completou seis rodadas seguidas sem vencer (quatro empates e duas derrotas).

Em relação ao desempenho, o Atlético não foi bem. O time controlou o meio-campo e teve mais posse de bola, mas abusou dos erros individuais. Além de falhas técnicas, faltou garra em alguns lances defensivos e concentração em determinadas jogadas no ataque. O São Paulo também não teve boa performance. Ficou recuado a maior parte do tempo e apostou em contra-ataques, mas também apresentou alto índice de erros.

TÉCNICO

O técnico Tiago Nunes soma agora 13 vitórias, cinco empates e cinco derrotas no comando do time principal do Atlético.

ESCALAÇÕES

Os desfalques no Atlético eram Bruno Nazário e Plata, lesionados. Lucho e Thiago heleno começaram no banco. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre. Já o São Paulo não tinha Bruno Peres, Anderson Martins e Everton. Por opção do técnico, deixaram o time Jucilei, Nenê e Liziero. O esquema tátifo foi o 4-4-2 – com os quatro do meio-campo em linha.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético teve controle do meio-campo no primeiro tempo e ficou com 70% da posse de bola. Mesmo assim, só criou três boas jogadas ofensivas, principalmente nos avanços de Jonathan. O São Paulo ficou recuado e esperou erros do adversário para contra-atacar. Só conseguiu levar perigo em duas oportunidades. A melhor chance da primeira etapa foi da equipe paulista, aos 19, quando Gonzalo Carneiro driblou Paulo André e cruzou. De cabeça, Diegou Souza acertou a bola o travessão.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com cenário semelhante. A diferença é que o São Paulo consegui avançar mais. Mesmo assim, o jogo seguiu equilibrado e com raras jogadas ofensivas das duas equipes. Só nos 20 minutos finais a partida esquentou. O Atlético passou a levar perigo com cruzamentos de Renan Lodi. Aos 28, após cruzamento dele, Renan Lodi, o centroavante Pablo acertou a trave. O São Paulo também carimbou a trave. Aos 33, Nenê chutou de fora da área e acertou o poste. Aos 48, Pablo perdeu grande chance, na cara do gol - o goleiro Jean fez defesa milagrosa.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 9 finalizações (1 certa e 1 na trave), 69% de posse de bola, 84% de eficiência nos passes e 6 escanteios. O São Paulo arrematou 12 vezes (4 certas e 1 na trave) e teve 31% de posse de bola, 74% de eficiência nos passes e 3 escanteios. Os dados são do WhoScored.

SÃO PAULO 0 x 0 ATLÉTICO-PR

São Paulo: Jean; Araruna (Liziero), Arboleda, Bruno Alves e Edimar; Luan, Hudson, Joao Rojas e Reinaldo; Diego Souza (Nenê) e Gonzalo Carneiro (Tréllez). Técnico: Diego Aguirre

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Bruno Guimarães; Nikão, Raphael Veiga (Lucho González) e Marcelo Cirino (Marcinho); Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Cartões amarelos: Edimar, Rojas, Nenê (SP). Nikão, Santos (A).

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)

Público: 13.053 pagantes

Estádio: Morumbi, em São Paulo

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

9 – Jonathan cruza da direita. Pablo chuta de primeira, para fora.

17 – Jonathan invade a área e chuta sobre o gol.

19 – Gonzalo dribla Paulo André e cruza. Diego Souza cabeceia e acerta a bola no travessão.

32 – Lançamento para Diego Souza. Ele não consegue dominar e perde chance na cara do gol.

41 – Falta na esquerda. Veiga cruza. A zaga tira mal. Wellington ajeita para Nikão, na área. Ele chuta para longe.

Segundo tempo

5 – Renan Lodi cai na área ao dividir com Rojas e pede pênalti.

6 – Nikão cruza. Pablo cabeceia sobre o gol.

10 – Falta na esquerda. Reinaldo cruza. Bruno Alves cabeceia. Santos rebate.

22 – Renan Lodi cruza. A bola passa por Pablo, na 1ª trave. Cirino se estica todo na 2ª trave, mas não alcança.

28 – Renan Lodi cruza. Pablo cabeceia. A bola bate no travessão.

33 – Nenê puxa contr-ataque e chuta de fora da área. A bola bate na trave.

38 – Nenê cruza na medida para Luan, na meia lua. Ele chuta e Wellington trava.

40 – Bruno Alves lança. Tréllez recebe na área e chuta cruzado. Santos segura.

45 - Bola alta para a área. Tréllez cabeceia no alto. Santos espalma para escanteio.

48 - Contra-ataque do Atlético. Pablo recebe na cara do gol e chuta. O goleiro sai bem e abafa.