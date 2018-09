Atlético enfrenta o Caracas em busca de mais R$ 2 milhões

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense enfrenta nesta quarta-feira (dia 19) às 19h30 (de Brasília) o Caracas, na Venezuela, na partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de volta será na Arena da Baixada, em 3 de outubro. Se avançar, pega nas quartas de final o vencedor do duelo entre Bahia e Botafogo.

A classificação para as quartas de final também garante uma premiação de US$ 450 mil – o equivalente a R$ 2 milhões.

Pela campanha atual, o Atlético já acumulou R$ 3,7 milhões na Sul-Americana 2018: R$ 1 milhão pela 1ª fase, R$ 1,2 milhão pela 2ª fase e R$ 1,5 milhão pelas oitavas.

A PREMIAÇÃO POR FASE

Na Copa Sul-Americana 2018

1ª fase: US$ 250 mil (R$ 1milhão)

2ª fase: US$ 300 mil (R$ 1,2 milhão)

Oitavas: US$ 370 mil (R$ 1,5 milhão)

Quartas de final: US$ 450 mil (R$ 2 milhões)

Semifinal: US$ 550 mil (R$ 2,3 milhões)

Vice-campeão: US$ 1,2 milhão (R$ 5 milhões)

Campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 10 milhões)

FASES

O Atlético chegou às oitavas após eliminar o Newell’s Old Boys, da Argentina, e o Peñarol, do Uruguai. O Caracavas avançou com vitórias sobre o Everton, do Chile, e do Sport Huancayo, do Peru.

Nos últimos cinco jogos, contando todas as competições, o Caracas somou três vitórias e duas derrotas. O time é o quinto colocado no Clausura (a segunda metade do campeonato nacional). Já o Atlético vem de duas vitórias e três derrotas nas últimas cinco partidas e está em 11º lugar no Brasileirão.

PONTOS FORTES

O técnico do Atlético, Tiago Nunes, destacou as qualidades do Caracas. “É um duelo bem complicado. A equipe do Caracas, quando joga em seus domínios, é muito forte. Compete muito e tem jogadores de muita força, características marcantes do futebol sul-americano”, disse, para o site oficial do clube. “Eles fazem um jogo muito ‘vertical’, têm muita velocidade em suas ações. É uma equipe também com uma bola parada ofensiva muito forte”, completou. “Precisaremos de um jogo de concentração e de imposição física”, disse. “Viemos aqui para buscar um resultado positivo e tentar vencer, mas com os cuidados necessários de quem não pode esquecer que o duelo só termina em Curitiba”, argumentou.

GOL FORA DE CASA

Na Sul-Americana, o gol marcado como visitante é critério de desempate. “Seria muito importante fazer um gol. Mas temos que também entender que, se não sofrermos gols no primeiro jogo, temos condições de classificar jogando em casa”, disse Tiago Nunes.

ESCALAÇÃO

O técnico Tiago Nunes levou 20 jogadores para a partida e pode repetir o time do último domingo, contra o Fluminense. No entanto, ele estuda mudanças devido ao desgaste físico. O provável time é Santos; Jonathan, Paulo André (Thiago Heleno), Léo Pereira (Zé Ivaldo) e Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães) e Lucho González; Marcinho (Marcelo Cirino), Raphael Veiga e Nikão (Plata); Pablo. Além desses jogadores, fazem parte da delegação os goleiros Felipe Alves e Lucas Macanhan, o meia Guilherme e o atacante Bergson.

ARTILHEIROS

O Caracas negociou para outros clubes seus dois principais artilheiros na temporada 2018. O atacante Fernando Aristeguieta, com 9 gols em 14 jogos, foi vendido há dois meses para o América de Cali, da Colômbia. O atacante Edwin Pernia, com 12 gols em 21 partidas, acabou emprestado ao Deportes Iquique, do Chile. Entre os jogadores do atual elenco do Caracas, o artilheiro é o atacante Jesús Arrieta, com nove gols em 28 jogos.

O TÉCNICO

Noel Sanvicente, o “Chita”, de 53 anos, é o técnico do Caracas. Dirigiu o clube de 2001 a 2009. E voltou em 2017. Comantou a seleção venezuelana de 2013 a 2016. A melhor campanha do clube na história da Libertadores, em 2009, chegando até as quartas de final, foi com Sanvicente. Tem sete títulos da primeira divisão da Venezuela — cinco com o Caracas e dois com o Zamora.

O CARACAS

Fundação: 1967

Títulos: 11 da primeira divisão e cinco copas nacionais

Libertadores: jogou 14 Libertadores - a melhor campanha foi em 2009 (quartas de final)

Curiosidades: começou no amador e se profissionalizou em 1984

Apertura 2018: terminou em 3º lugar

Clausura 2018: está em 5º lugar

Resultados em 2018: 21 vitórias, 5 empates, 12 derrotas

Artilheiros em 2018: Pernía (12 gols), Aristegueta (9) e Arrieta (9)

CARACAS x ATLÉTICO

Caracas: Herrera; Fereira, Moreira, Quijada e Añor; Martins e Garcés; Canelón, Díaz e Hernández; Arrieta. Técnico: Noel Sanvicente

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André (Thiago Heleno), Léo Pereira (Zé Ivaldo) e Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães) e Lucho González; Marcinho (Marcelo Cirino), Raphael Veiga e Nikão (Plata); Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Andres Rojas (Colômbia)

Local: Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, quarta-feira às 19h30