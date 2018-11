Atlético escala reservas para enfrentar o Ceará nesse domingo

Redação Bem Paraná, com Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Priorizando a disputa da Copa Sul-Americana, o Atlético-PR entrará em campo com reservas diante do Ceará, neste domingo (25), às 17h, na Arena da Baixada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Na próxima quarta-feira (28), a equipe paranaense enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pela semifinal do torneio continental. Para avançar, os rubro-negros podem até perder por um gol de diferença, mas, mesmo com a vantagem, terão seus principals atletas preservados.

A decisão acaba sendo um conflito, pois o Atlético-PR também vive boa situação no Brasileiro. A equipe de Tiago Nunes ocupa a sétima colocação e está a três pontos de entrar na zona de classificação para a Libertadores.

Isso ficou evidenciado após a vitória sobre o Corinthians, em que o treinador frisou que a busca pela vaga na Libertadores teria prioridade no Brasileiro. O campeão da Sul-Americana também se classifica automaticamente.

"Nosso objetivo primeiro é conquistar a vaga pelo Brasileiro. É uma chance real e viva que nós temos. E a partir daí, se nós conseguirmos essa vaga, e também tivermos o sucesso de passar pelo Fluminense, também tentar a vaga na fase de grupos pela competição continental."

Do outro lado do campo, também há muito jogo em disputa. O Ceará está na briga contra o rebaixamento. A equipe do técnico Lisca está com 42 pontos e tem quatro de vantagem para a zona de rebaixamento.

Se ganhar, o Ceará põe fim ao risco de rebaixamento para a Série B. E até mesmo com um empate pode se livrar, dependendo de outros resultados. Para essa partida, Richardson, que cumpriu suspensão diante do Paraná, deve voltar ao time.

ATLÉTICO x CEARÁ

ATLÉTICO: Santos; Diego Ferreira, Wanderson, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Bruno Guimarães e Camacho; Marcinho (Marcelo Cirino), Rossetto e Rony; Bergson. T.: Tiago Nunes

CEARÁ: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Richardson; Calyson, Arthur, Leandro Carvalho. T.: Lisca

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 17h deste domingo

Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)