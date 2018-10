Atlético escala reservas, supera pênalti polêmico e vence o Botafogo

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 2 a 1 o Botafogo, nesse sábado (dia 27) à noite, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em 8º lugar, com 43 pontos. A equipe carioca está na 14ª colocação, com 35 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

De olho no jogo da próxima quarta-feira (dia 31), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o técnico Tiago Nunes, do Atlético, decidiu escalar uma equipe reserva na partida desse sábado.

O pênalti para o Botafogo, aos 27 do 1º, é um lance polêmico. A imagem da TV dá a impressão que Gilson forçou o contato com Bruno Guimarães para “cavar” a penalidade. O comentarista de arbitragem do Sportv, o ex-árbitro Paulo Cesar de Oliveira, afirmou que não houve falta nesse lance.

- Foto: Geraldo Bubniak

ARTILHARIA

O atacante Pablo chegou a 16 gols em 41 jogos pelo Atlético em 2018. É o artilheiro do time no ano. Ele é o segundo colocado entre os goleadores do Brasileirão, com 12 gols, atrás apenas de Gabigol, do Santos, que tem 16.

O atacante Bergson chegou a cinco gols pelo Atlético em 2018. Ele disputou 22 jogos na temporada (dez como titular).

FASES

O Atlético completou seis jogos seguidos sem derrotas (cinco vitórias e um empate). Agora é o quarto melhor mandante do Brasileirão, com 12 vitórias, um empate e três derrotas na Arena da Baixada. Contando todas as competições, o Furacão chegou a 12 vitórias consecutivas no estádio.

TÉCNICO

O técnico Tiago Nunes soma agora 15 vitórias, cinco empates e cinco derrotas no comando do time principal do Atlético.

CAMISAS

A diretoria do clube mandou o time usar camisas amarelas na partida e justificou a decisão em nota no site oficial. “A mudança de uniforme será realizada para lembrar a consciência cívica dos atleticanos e de todos os brasileiros, que amanhã decidirão o futuro do nosso país”, afirmou.

ESCALAÇÕES

O desfalque no Atlético era o goleiro Santos, suspenso por cartões amarelos. O meia Bruno Nazário e o ponta Plata seguem em recuperação. Nas posições de linha, Tiago Nunes escalou reservas. O esquema tático 4-2-3-1 foi mantido. O Botafogo não tinha o ponta Rodrigo Pimpão, com uma virose, e o centroavante Kieza, lesionado. O clube carioca também usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético controlou o meio-campo e teve mais posse de bola. Os avanços de Diego pela direita e a movimentação inteligente de Bruno Guimarães criaram as melhores jogadas do time no primeiro tempo. Foram cinco momentos de perigo para o Furacão. O Botafogo ficou recuado, mas soube incomodar nos contra-ataques e também teve cinco lances expressivos no ataque. O time carioca fez o gol aos 29 minutos, com Brenner convertendo o pênalti de Bruno Guimarães em Gilson.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com domínio do Atlético. O empate veio já aos 10. Guilherme enfiou e Bergon fuzilou: 1 a 1. Aos 17, saiu Marcinho e entrou Nikão. O Botafogo ficou recuado e não conseguiu mais contra-atacar. Aos 25, saiu Camacho e entrou Rossetto. Aos 35, saiu Bergson e entrou Pablo. O gol da vitória veio três minutos depois. Nikão puxou o contra-ataque e tocou para Pablo chutar forte: 2 a 1.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 15 finalizações (7 certas), 66% de posse de bola, 95% de eficiência nos passes e 5 escanteios. O Botafogo arrematou 8 vezes (4 certas) e teve 34% de posse de bola, 86% de eficiência nos passes e 2 escanteios. Os dados são do Footstats.

ATLÉTICO-PR 2 x 1 BOTAFOGO

Atlético: Felipe Alves; Diego Ferreira, Wanderson, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Camacho (Rossetto) e Bruno Guimarães; Marcinho (Nikão), Guilherme e Rony; Bergson (Pablo). Técnico: Tiago Nunes

Botafogo: Saulo; Marcelo Benevenuto, Carli, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes (Bochecha) e Rodrigo Lindoso; Erik (Renatinho), Leo Valencia e Luiz Fernando; Brenner. Técnico: Zé Ricardo

Gols: Brenner (29-1º), Bergson (10-2º) e Pablo (38-2º)

Cartões amarelos: Guilherme, Bergson, Márcio Azevedo (A). Saulo, Carli, Benevenuto, Luiz Fernando (B).

Árbitro: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)

Público: 8.186 pagantes

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

7 – Valencia cobra escanteio. Benevenuto cabeceia no canto. Felipe Alves faz grande defesa.

8 – Gilson cruza. Brenner entra livre e cabeceia para fora.

13 – Diego toca para Bruno Guimarães, na área. Ele chuta cruzado. Saulo segura.

20 – Guilherme cruza. A defesa tira mal. Bruno Guimarães pega o rebote e chuta ao lado.

26 – Guilherme chuta de fora da área. Saulo segura.

27 – Gilson é derrubado por Bruno Guimarães na área. Pênalti.

29 – Gol do Botafogo. Brenner cobra no cantinho. Felipe Alves quase alcança.

39 – Bergson chuta de fora da área. A bola passa perto.

Segundo tempo

3 – Márcio Azevedo invade a área e cruza na 2ª trave. Gilson salva, antes que Marcinho finalize.

10 – Gol do Atlético. Guilherme dá bom passe em profundidade. Bergson fuzila.

12 – Bergson divide com Carli, cai na área e pede pênalti.

29 – Bruno Guimarães dribla dois. A bola chega a Bergson, na área. Ele é desarmado antes de chutar.

37 – Valencia chuta de fora da área. Felipe Alves defende.

38 – Gol do Atlético. Nikão puxa o contra-ataque e toca para Pablo, na área. Sem ângulo, ele chuta forte. Saulo aceita.

42 – Rony puxa contra-ataque e rola para Nikão, que desvia. Saulo defende.