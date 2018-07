Atlético está no Top 10 de ranking mundial de jogos disputados

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense está entre os dez clubes que mais disputaram jogos oficiais no mundo nos últimos dez anos. O estudo da Pluri Consultoria coloca o time paranaense em 9º lugar, com 668 jogos. Os 28 primeiros colocados da lista são todos da América do Sul: 24 brasileiros e 4 colombianos. O 29º colocado desse ranking é o Barcelona, da Espanha, com 593 partidas.

Foram considerados apenas as partidas por competições oficiais (campeonatos nacionais, regionais e estaduais, além de copas nacionais e internacionais). Amistosos e competições amistosas não entram nesse cálculo.

O Atlético aparece entre os primeiros por ter presença constante na Copa do Brasil e em competições da Conmebol (Copa Sul-Americana e Libertadores).

O levantamento mostra que os campeonatos estaduais são os responsáveis por sobrecarregar o calendário dos clubes brasileiros. No caso do Atlético, 29% dos jogos dos últimos dez anos foram pelo Campeonato Paranaense. Sem essa competição, as equipes brasileiras teriam um calendário semelhante aos europeus, pelo menos em relação à quantidade de partidas oficiais.

Em 2017, por exemplo, o Atlético disputou 71 partidas: 38 pelo Brasileirão, 4 pela Copa do Brasil, 17 pelo Paranaense e 12 pela Libertadores.

Para evitar uma sobrecarga no calendário, o clube paranaense vem usando o time sub-23 em partidas do campeonato estadual.