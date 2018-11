Atlético estuda escalar reservas contra o Ceará

Redação Bem Paraná

O técnico do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, estuda escalar um time inteiro de reservas no domingo, dia 25, na partida contra o Ceará, pela 37ª (penúltima) rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo é evitar um desgaste físico ainda maior dos principais titulares, que atuaram na última quarta-feira, contra o Corinthians. Na próxima quarta-feira (dia 28), o time enfrentar o Fluminense, pela semifinal da Copa Sul-Americana.

“Estamos bem cansados. É uma rotina bem estafante, não só pelas viagens, mas pelo nível de concentração que cada jogo exige. Não tem milagre, ninguém é máquina, todo mundo acaba sofrendo. O nível de concentração cai, não é falta de vontade, é essa fadiga, que acaba atrapalhando a tomada de decisão”, disse Tiago Nunes.

No domingo, o Atlético busca a vitória para tentar entrar no G6, que vale vaga na Copa Libertadores de 2019. O Ceará luta contra o rebaixamento.

A provável escalação para domingo é Felipe Alves (Santos); Diego Ferreira, Wanderson, Zé Ivaldo (Paulo André) e Márcio Azevedo; Bruno Guimarães e Camacho; Marcinho (Marcelo Cirino), Rossetto e Rony; Bergson.

Recuperado de lesão, o zagueiro Paulo André treinou normalmente nessa sexta-feira.

O volante Wellington é desfalque confirmado para domingo, já que cumpre suspensão por cartões amarelos.