Atlético faz final ‘de semelhantes’ contra o Junior na Colômbia

Redação Bem Paraná

Atlético Paranaense e Junior Barranquilla iniciam nesta quarta-feira (5) a disputa da final da Copa Sul-Americana 2018 trazendo muitas semelhanças para campo. O primeiro jogo da final começa às 22h45 (horário de Brasília). A partida de volta será em Curitiba, às 21h45 do dia 12.

Tanto Atlético quanto Junior foram fundados em 1924, têm um estádio “de Copa do Mundo”, são de fora do “eixo” de seus países, começaram a ganhar projeção nacional nos anos 90 e nunca conquistaram uma taça internacional.

O estádio que vai receber a partida desta quarta, o Municipal Roberto Melendez, foi erguido no começo dos anos 80 e fazia parte do projeto da Colômbia para receber a Copa do Mundo de 1986. Em 1983, contudo, os colombianos alegaram “insuperáveis dificuldades” e desistiram de organizar a Copa, que acabou sediada no México.

Os dois times ainda buscam seu primeiro título internacional. O Atlético chegou perto em 2005, quando perdeu a final da Libertadores para o São Paulo. “Jogar uma final de Sul-Americana é uma coisa de grande prestígio para nós. Todos os jogadores estão valorizados e com um título entraremos na história do Clube. Temos essa oportunidade e precisamos aproveitar”, disse o lateral-direito Jonathan, que terá uma segunda chance de título continental – ele estava no Cruzeiro vice-campeão da Libertadores de 2009. O Junior, por sua vez, nunca chegou a uma decisão desse porte.

Assim como o Atlético – que ganhou seus primeiros títulos de nível nacional nos anos 90 –, o Junior também cresceu nos anos 90. Até então, o time tinha apenas dois títulos nacionais. Em 1993 e 1995, o time foi campeão nacional tendo o meia Valderrama como seu principal jogador. E passou a ganhar o respeito no resto do país, mesmo localizado fora do “eixo” colombiano, composto pelas cidades de Bogotá, Medellín e Cáli.

As duas equipes, por fim, são famosas por apostar no fator casa. Segundo o técnico do Atlético, Tiago Nunes, o Junior fez 9 jogos internacionais em casa neste ano, incluindo a Libertadores – o time caiu no grupo de Palmeiras e Boca Juniors, que foram semifinalistas da competição. Por ter ficado em 3º no grupo, o time “caiu” para a disputa da Sul-Americana.

Dos jogos em casa pela Sul-Americana em 2018, o Junior venceu todos os quatro. O Atlético, por sua vez, soma quatro vitórias e uma derrota em casa – e, curiosamente, a mesma campanha fora de casa. “Precisamos ser inteligentes nesta primeira partida aqui na Colômbia”, falou Jonathan. “Vamos encontrar uma dificuldade muito grande. É uma equipe que nunca enfrentamos, mas já pudemos ver algumas coisas”.

Atlético

Nesta terça-feira (4), o time do Atlético fez treino de reconhecimento de campo em Barranquilla. O técnico Tiago Nunes não tem desfalques para a partida. Há apenas uma dúvida: Bruno Guimarães ou Wellington como volante, com mais chances para este último.

Junior

Ao contrário do Atlético, que contará com força máxima, o Junior tem dois desfalques para esta partida. O lateral Gabriel Fuentes e o atacante Teo Gutierrez foram expulsos na segunda partida da semifinal, contra o Independiente Santa Fe, e cumprem suspensão nesta quarta. Por outro lado, o goleiro uruguaio Sebastian Viera, de 35 anos, está de volta. Viera defendeu a seleção de seu país nas eliminatórias da Copa de 2010 – inclusive na derrota de 4 a 0 para o Brasil, em Montevidéu.

JUNIOR x ATLÉTICO-PR

Junior: Viera; David Murillo, Rafael Perez, Jorge Arias e Marlon Piedrahita; Luis Narvaez, James Sanchez, Yony Gonzalez e Jarlan Barrera; Luis Dias e Daniel Moreno. Técnico: Julio Comesaña

Atlético: Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Leo Pereira e Renan Lodi; Wellington (Bruno Guimarães) e Lucho Gonzalez; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Árbitro: Diego Haro (Peru)

Local: Estádio Roberto Melendez, em Barranquilla, quarta-feira, às 22h45