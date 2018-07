Atlético-GO bate o líder da Série B, o Fortaleza, e se aproxima do G4

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-GO venceu o Fortaleza, por 1 a 0, no jogo na tarde deste sábado (14), no Castelão, e se aproximou do G-4 da Série B.

Em uma partida contra o líder do campeonato, o Atlético venceu o time do técnico Rogério Ceni com um gol de Pedro Bambu, aos 20 min do primeiro tempo, após cruzamento de André Luís. Sem chances de defesa para o goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck.

Após a derrota, o Fortaleza deixou a arena Castelão sob vaias.

Com 29 pontos na tabela, o Fortaleza continua líder da Série B do Campeonato Brasileiro com um ponto a mais que o CSA. O Atlético se aproxima do G-4 com 25 pontos, e atualmente está na quinta posição.

Na décima 16ª rodada, o Fortaleza volta a campo contra o CSA para defender a liderança da Série B na sexta-feira (20), ás 21h30, no estádio Rei Pelé. O Atlético-GO tem pela sua frente o Avaí, em confronto direto pela disputa do G-4, na Ressacada, às 19h15, na terça-feira.