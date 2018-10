Atlético goleia o América e registra a maior série caseira do Brasileirão

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 4 a 0 o América-MG nesse sábado (dia 6), na Arena da Baixada, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, com gols do ponta Marcelo Cirino, do atacante Pablo e dos meias Raphael Veiga e Nikão. Com o resultado, o time paranaense ficou em 9º lugar, com 36 pontos. A equipe mineira está na 13ª colocação, com 32 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

O resultado registrou a maior série de vitórias em casa do Brasileirão 2018. O Atlético chega agora a oito vitórias consecutivas na Arena da Baixada, superando o Palmeiras, que tem sete.

Contando todas as competições, porém, a série do Furacão é maior, com dez vitórias em sequência na Arena: oito pelo Brasileirão e duas pela Sul-Americana. O Palmeiras sofreu derrota como mandante na Copa do Brasil em 12 de setembro e teve sua série interrompida.

O América-MG vinha de empates com São Paulo e Corinthians nas duas rodadas anteriores.

- Foto: Geraldo Bubniak

DESEMPENHO

O Atlético não precisou jogar seu melhor futebol para aniquiliar o adversário. O América mostrou qualidade na marcação e cedeu poucos espaços. O fator decisivo foi a eficácia do Furacão, que soube aproveitar as raríssimas brechas. O time mineiro quase não incomodou nos contra-ataques.

ARTILHEIROS

O goleador do Atlético na temporada é Pablo, com 14 gols em 38 jogos. Ele também lidera a artilharia da equipe no Brasileirão, com 11 gols em 26 partidas. E é o segundo colocado na artilharia geral da competição, atrás apenas de Gabigol, do Santos, que tem 13 gols.

Raphael Veiga é o vice-artilheiro do time principal do Atlético em 2018, com oito gols em 35 jogos, e também no Brasileirão, com seis gols em 24 partidas.

Marcelo Cirino tem agora cinco gols pelo Furacão em 2018 – três gols pelo Brasileirão. Ele disputou 13 partidas no ano.

Nikão tem cinco gols em 36 jogos pelo Furacão no ano.

TÉCNICO

O técnico Tiago Nunes soma agora 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas no comando do time principal do Atlético.

ESCALAÇÕES

Os desfalques no Atlético eram Léo Pereira (suspenso) e Anderson Plata e Bruno Nazário (lesionados). O lateral Jonathan, o volante Wellington e o ponta Marcinho começaram no banco. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre. O América não tinha Aderlan, Norberto, Giovani e Lima. A novidade era o meia Ruy (ex-Coritiba) improvisado como centroavante.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol aos 50 segundos. Nikão cruzou e Cirino chutou no canto: 1 a 0. Depois disso, o Atlético teve domínio total do meio-campo e trocou passes com paciência, procurando espaços para atacar. O América, porém, não cedeu esses espaços. Ficou recuado, marcou com eficiência e esperou erros para contra-atacar. Os dois times erraram pouco na marcação e nos passes. Dessa forma, o jogo ficou amarrado. Só aos 40 o Atlético encontrou outra brecha e fez 2 a 0. Diego tabelou com Cirino e cruzou para Veiga chutar.

SEGUNDO TEMPO

O América voltou com duas substituições para o segundo tempo e tentou partir para o ataque. Não conseguiu controlar o jogo e ficou aberto para os contra-ataques. O Atlético aproveitou e fez 3 a 0 aos 10 minutos, em belo lançamento de Bruno Guimarães e finalização de Nikão. A goleada foi completa aos 29, quando Bruno Guimarães enfiou, Lodi recebeu na ponta e cruzou rasteiro. Pablo, livre, tocou para o gol vazio: 4 a 0.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 10 finalizações (4 certas), 63% de posse de bola, 90% de eficiência nos passes e 3 escanteios. O América arrematou 6 vezes (3 certas) e teve 37% de posse de bola, 85% de eficiência nos passes e 1 escanteio. Os dados são do WhoScored.

ATLÉTICO 4 x 0 AMÉRICA-MG

Atlético: Santos; Diego Ferreira, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi (Márcio Azevedo); Bruno Guimarães e Lucho González (Camacho); Nikão, Raphael Veiga e Marcelo Cirino (Marcinho); Pablo. Técnico: Tiago Nunes

América-MG: João Ricardo; Juninho, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete e Zé Ricardo; Wesley (Marquinhos), Gérson Magrão (David) e Luan (Robinho); Ruy. Técnico: Adílson Batista

Gols: Marcelo Cirino (1-1º), Raphael Veiga (40-1º), Nikão (10-2º), Pablo (29-2º)

Cartões amarelos: Pablo, Paulo André, Veiga (At). Wesley, Zé Ricardo, Leandro Donizete (Am).

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

1 – Gol do Atlético. Nikão cruza da esquerda. Cirino recebe livre na segunda trave e chuta no canto.

29 – Pablo avança até a meia-lua e chuta. A bola bate em Messias e amortece.

32 – Contra-ataque. Carlinhos chuta de fora da área. Santos segura.

40 – Gol do Atlético. Diego tabela com Cirino e cruza. Veiga domina na área e chuta no canto.

44 – Falta de longa distância. Wesley chuta forte. Santos segura no centro do gol.

Segundo tempo

7 – Nikão marca um golaço de fora da área, mas o árbitro anula por falta cometida no zagueiro.

10 – Gol do Atlético. Bruno Guimarães lança. Nikão entra nas costas da defesa e toca na saída do goleiro.

16 – Lodi invade a área. Zé Ricardo tenta tirar, mas a bola sobra para Pablo, na área. Ele chuta perto, ao lado do gol.

29 - Gol do Atlético. Bruno Guimarães enfia. Lodi recebe na ponta e cruza rasteiro. Pablo, livre, toca para o gol vazio.

30 – Veiga chuta de fora da área. A bola passa perto.

40 – Nikão chuta quase sem ângulo. A bola passa perto, sobre o travessão.