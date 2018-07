Atlético-MG anuncia transferência de Roger Guedes para o Shandong Luneng

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira, o Atlético-MG anunciou a transferência de Roger Guedes para o Shandong Luneng. O jogador tinha contrato com o Palmeiras e estava emprestado ao clube mineiro.

Em princípio, o clube de Belo Horizonte teria direito a 5% do valor total da transferência de taxa de vitrine. No entanto, anuncia que negociou para ficar com 27% do montante, que equivaleria a 2,5 milhões de euros (R$ 11,27 milhões).

O Palmeiras ainda não se pronunciou sobre a venda.

O comunicado do Atlético-MG na íntegra

“Roger Guedes não é mais jogador do Atlético.

Mesmo após todo o esforço do presidente Sérgio Sette Câmara e do diretor de Futebol, Alexandre Gallo, para a permanência do atleta até o fim de 2018, o atacante Roger Guedes acertou com o Shandong Luneng, da China, respeitando o contrato feito com o Palmeiras, caso houvesse uma proposta que atendesse os interesses das partes envolvidas.

Importante ressaltar que o Atlético teria 5% de taxa de vitrine sobre o valor da transação. Após dura negociação, o clube receberá 2,5 milhões de euros, aproximadamente 27% do total.”