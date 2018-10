Atlético-MG anuncia volta de Levir Culpi para a vaga de Thiago Larghi

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou a volta de Levir Culpi ao comando do time. O treinador assinará contrato até dezembro de 2019 com salários próximos de R$ 500 mil. Ele entrou em acordo com a diretoria após um almoço com o presidente Sérgio Sette Câmara e o vice-presidente jurídico Lásaro Cândido Cunha, em Curitiba.

A volta do comandante à Cidade do Galo acontece três anos após a sua demissão, feita pelo então mandatário Daniel Nepomuceno. Levir aceitou se mudar para a equipe mineira antes mesmo do anúncio da saída de Thiago Larghi.

O diretor de futebol Alexandre Gallo e o presidente Sérgio Sette Câmara devem convocar uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (17) a fim de apresentar o treinador à imprensa.

Levir Culpi foi a primeira opção da diretoria do Atlético-MG, antes mesmo da demissão de Thiago Larghi. O treinador de 65 anos tem o perfil considerado ideal para o clube que luta para permanecer entre os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.

O treinador teve a sua última passagem pelo Atlético entre 2014 e 2015. Na ocasião, foi campeão da Copa do Brasil, vencendo o Cruzeiro na decisão. Ele ainda venceu a Recopa Sul-Americana e uma edição do Campeonato Mineiro sobre a Caldense. Em seu último ano, foi vice-campeão brasileiro. O Corinthians venceu o torneio.

Levir teve a sua primeira passagem pelo Atlético em 1994. O treinador esteve à frente da equipe em 288 jogos, com 154 vitórias, 60 empates e 74 derrotas.