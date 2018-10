Atlético-MG demite Alexandre Gallo, e Marques se torna diretor de futebol

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou, na tarde desta terça-feira (30), a demissão do diretor de futebol Alexandre Gallo. O comunicado foi feito por meio do Twitter oficial do clube. O ex-jogador Marques, que estava nas divisões de base, assumirá o cargo deixado pelo dirigente.

"Agradecemos e desejamos sucesso na sequência da sua carreira", escreveu o clube. "Em seu lugar, assume Marques Batista de Abreu, que será apresentado nesta quarta-feira [31] à tarde, na Cidade do Galo", acrescentou.

A demissão do diretor de futebol foi uma opção do presidente atleticano, Sérgio Sette Câmara, após uma série de três protestos da torcida em pouco mais de uma semana. O cartola era alvo de constantes manifestações dos atleticanos na Cidade do Galo.

Gallo foi diretor de futebol do Atlético entre dezembro de 2017 e outubro de 2018. Na passagem pelo clube, ele se responsabilizou pela contratação de 18 reforços. Os principais nomes foram Ricardo Oliveira e Róger Guedes. O segundo, no entanto, foi negociado para o Shandong Luneng (CHI) em julho passado.

Algumas das contratações do dirigente foram consideradas controversas. Arouca, Samuel Xavier e Erik chegaram à Cidade do Galo no início do ano. No entanto, não se firmaram e já deixaram o clube.

Há ainda Martín Rea, que chegou por empréstimo em agosto passado e jamais entrou em campo pela equipe de Belo Horizonte.

Marques assume o cargo até dezembro de 2018. O ex-atacante do clube permanecerá na cúpula de forma temporária a princípio. Caso seu trabalho agrade à diretoria, ele pode ser efetivado no cargo. Neste ano, ele desempenhava a função de coordenador das divisões de base do Galo.