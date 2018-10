Atlético-MG e América-MG buscam vitória e paz em clássico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-MG e América-MG fazem clássico neste domingo, às 19h, em Belo Horizonte, em busca de vitória e reabilitação. Os dois clubes passam por momentos intranquilos no Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro perdeu para a Chapecoense na última rodada e foi cobrado por torcedores. Por sorte, adquiriu boa "gordura" na zona de classificação para a Libertadores.

Já a equipe alviverde vive uma sequência de cinco jogos sem vencer. A última vez que conquistou os três pontos foi há mais de um mês, em 6 de setembro, quando bateu o Vasco por 2 a 1. Por esse momento, o América-MG corre o risco até de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Entre os atleticanos, a esperança é o retorno do atacante Ricardo Oliveira, um dos artilheiros da competição com 11 gols. Ele foi desfalque no sábado passado, em Santa Catarina, por fadiga muscular. Este ano, em quatro jogos contra o América, o atleta fez dois gols, e admite da importância do resultado para garantir uma posição no G-6.

“Temos um objetivo único de focar nesses dez últimos jogos e dar o nosso melhor para conseguirmos terminar o mais alto possível na classificação. É um clássico e a gente sabe da necessidade de ambas as equipes”, afirma.

A única dúvida do técnico Thiago Larghi parece ser na vaga de Yimmi Chará, que está servindo a seleção colombiana. Tomás Andrade e Leandrinho disputam a posição.

O técnico do América-MG, Adilson Batista, tem mais problemas para armar o time. Os volantes Leandro Donizete e Wesley estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os laterais Norberto e Giovanni estão em fase final de recuperação e ainda não têm condição de jogo. Além disso, o goleiro João Ricardo tem treinado com dores e pode ser desfalque. Se não tiver condições, Jori deve assumir a meta.

Apesar das adversidades, Adilson Batista diz não ver motivos para perder a confiança e mantém o otimismo nas palavras.

“Precisamos reagir. Isso faz parte do futebol. Temos de vivenciar isso sabendo que são dez decisões e que é possível, sim, cumprir o objetivo. Tenho plena convicção, confiança e é o que sinto deles aqui no dia a dia”, concluiu.

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos; Adilson, Elias, Luan, Cazares, Tomás Andrade (Leandrinho); Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi

AMÉRICA-MG

João Ricardo (Jori); Aderlan, Matheus Ferraz, Messias, Carlinhos; David, Juninho, Zé Ricardo, Gerson Magrão, Luan, Rafael Moura. T.: Adilson Batista

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP)