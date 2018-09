Atlético-MG é multado em R$ 5 mil por causa de canto homofóbico no clássico

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o Atlético-MG em R$5 mil pelo canto homofóbico que citou o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) no clássico contra o Cruzeiro, no dia 16 de setembro. O clube foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e foi julgado nesta sexta-feira.

O Atlético foi denunciado ao STJD porque a Procuradoria de Justiça Desportiva entendeu que "a torcida é parte indissociável dos clubes, sendo deste a responsabilidade pelas atitudes tipificáveis perpetradas por aquela".

No intervalo da partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, alguns torcedores do Atlético entoaram cânticos discriminatórios contra o rival: "Ô cruzeirense, toma cuidado, o Bolsonaro vai matar veado", dizia a música.

Naquele mesmo domingo, o Atlético se pronunciou oficialmente sobre o assunto e repudiou a atitude por parte de seus torcedores no Mineirão.

"O CAM lamenta profundamente as manifestações homofóbicas de parte dos torcedores, no jogo deste domingo, no Mineirão. Reiteramos nosso repúdio a quaisquer gestos de preconceito ou de incitação à violência. A maior torcida de Minas é composta por pessoas de todas as classes sociais, raças e gêneros, não cabendo qualquer tipo de discriminação. Isso não faz parte da nossa gloriosa história! #TimeDeTodos", escreveu o clube em suas redes sociais na ocasião.