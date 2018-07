Atlético-MG já tem acerto com Chelsea e aguarda Nathan em Belo Horizonte

Folhapress

VICTOR MARTINS

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Pretendido pelo Atlético-MG desde janeiro, o meia Nathan está muito próximo de se tornar o 17ª reforço do time para 2018. O meia de 22 anos pertence ao Chelsea, mas será cedido por empréstimo ao clube mineiro. O vínculo terá um de duração e falta muito pouco para que a transferência seja oficializada.

De acordo com apuração do UOL Esporte, o Atlético já se entendeu com o Chelsea. Nathan retornou à equipe de Londres após um período de empréstimo ao Belenenses, de Portugal, mas não será aproveitado. Como o meia está fora dos planos do técnico Maurizio Sarri, o Galo não teve muita dificuldade para conseguir o empréstimo.

Além do acerto entre os clubes, a situação com o jogador também estava bastante encaminhada. Tanto que o Atlético já aguarda por Nathan em Belo Horizonte, para que o meia possa realizar os exames médicos e assinar o contrato. A expectativa é que o atleta desembarque na capital mineira no início da próxima semana.

Desde janeiro o Atlético está em busca de um meia para armar o time. No primeiro semestre o único jogador com essa característica no elenco era o equatoriano Cazares. Mas o camisa 10 está muito próximo de trocar a Cidade do Galo pelo Shabab Al Ahli Dubai Club, dos Emirados Árabes.

Nathan foi revelado pelo Atlético-PR e se transferiu para o Chelsea em 2015. No entanto, ele ainda não teve oportunidades na equipe inglesa e foi emprestado três vezes. Na Europa o meia atuou por Vitesse, da Holanda, Arminens, da França, e Belenenses, de Portugal.

A contratação de Nathan não será a última do Galo em 2018. Além do meia, o clube mineiro segue em busca de mais um zagueiro, para atender o pedido do técnico Thiago Larghi. Entre os nomes procurados pela direção atleticana está o de Maurício, que pertence à Lazio, da Itália, e no Brasil já atuou por Palmeiras e Grêmio.