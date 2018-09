Atlético-MG recebe o Sport e busca reencontro com a vitória

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem vencer há duas rodadas, o Atlético-MG recebe o Sport neste domingo (30), às 16h, em Belo Horizonte, e busca não só quebrar a sequência negativa, como manter uma distância segura dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro, ou seja, os cinco pontos de vantagem que tem sobre o rival Cruzeiro, sétimo colocado (42 a 37).

Já o Sport, que terá a estreia do técnico Milton Mendes, precisa vencer para ganhar novo fôlego na briga contra o rebaixamento -o time é o vice-lanterna, com 24 pontos.

O técnico do time mineiro, Thiago Larghi, definiu os titulares na última quinta-feira, com Cazares retornando no lugar de Tomás Andrade. Fora essa alteração, o outros dez são os mesmos que iniciaram a partida na derrota por 2 a 1 contra o Flamengo, na última rodada.

“A decisão pelo Cazares já havia sido tomada. Ainda teve o agravante de o Tomás não ter treinado na semana", disse Larghi.

No Sport, Mendes deve promover quatro mudanças no time que perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 no domingo passado. Rafael Marques e Mateus Gonçalves ganharam vaga no ataque nos lugares de Rogério e Morato, contundidos. Já Michel Bastos ganhou a posição de Neto Moura. Na defesa, o lateral esquerdo Sander, livre de dores no tornozelo, retorna à equipe.

"Estou 100%. Se estivesse com uma perna só, iria [a campo] do mesmo jeito", disse o atleta.

ATLÉTICO-MG

Victor, Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos; José Welison; Luan, Elias, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira. T:. Thiago Larghi

SPORT

Magrão; Ernando, Ronaldo Alves, Durval e Evandro; Marcão, Jair e Marlone; Michel Bastos, Mateus Gonçalves e Rafael Marques. T.: Milton Mendes

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Horário: 16h deste domingo

Juiz: Leandro Bizzio Marinho (SP)