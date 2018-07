Atlético-MG recebe Paraná e tenta reencontrar a vitória no Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-MG enfrenta o Paraná nesta quarta-feira, às 21h, no estádio Independência. Ocupando a quinta colocação no Campeonato Brasileiro, o time alvinegro busca um reencontro com as vitórias.

O time mineiro entrou no recesso do Brasileiro na vice-liderança. Mas, no retorno, perdeu para Grêmio e Palmeiras e já caiu três posições na tabela de classificação.

Muito disso se deve à perda de jogadores importantes, como o atacante Róger Guedes, negociado com um clube chinês. O Atlético ainda vendeu o venezuelano Otero, e corre o risco de ficar sem Cazares.

O departamento médico também desfalcou o time neste reinício de campeonato. É o caso dos meias Adilson e Gustavo Blanco.

Na reconstrução da equipe, o técnico Thiago Larghi ainda terá mais duas baixas diante do Paraná, pois Luan e Matheus Galdezani estão suspensos. Tomás Andrade e David Terans devem ser os substitutos.

Em relação ao time titular que fez sucesso nas 12 primeiras rodadas do campeonato, Ricardo Oliveira é o único "sobrevivente" do setor ofensivo. O colombiano Chará, que veio do Junior Barranquilla, vai compor o ataque atuando pelo lado direito.

Pelo Paraná, que está na zona de rebaixamento, o desfalque confirmado é o atacante Carlos. Por ter sido emprestado pelo Atlético, ele não poderá atuar por causa de um acordo contratual entre os clubes. Léo Itaperuna é o substituto.

O time de Curitiba vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o América-MG. A equipe subiu para o 18º lugar e tem chance até de terminar a 15ª rodada fora da zona da degola. Mas além de ganhar, tem de torcer por tropeços de dois dos seguintes times: América, Vitória, Santos e Chapecoense.

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric, Léo Silva, Gabriel, Fábio Santos; José Welison, Elias, Tomás Andrade; Chará, Ricardo Oliveira, David Terans. T.: Thiago Larghi

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Júnior, Cléber Reis, Rayan, Igor (Mansur); Leandro Vilela, Caio Henrique, Nadson (Alex Santana); Silvinho, Rodolfo, Léo Itaperuna. T.: Rogério Micale

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Horário: 21h desta quarta

Juiz: Leandro Vuaden (RS)