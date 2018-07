Atlético-MG se recupera e vence o Paraná pelo Brasileiro

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de derrotas para Grêmio e Palmeiras na retomada da competição após a pausa para a Copa do Mundo, o time alvinegro se recuperou com um triunfo por 2 a 0 sobre o Paraná, nesta quarta-feira (25), no estádio Independência, pela 15ª rodada.

Mesmo como mandante, o Atlético não fez o goleiro do Paraná trabalhar como o visitante fez com Victor. Foram pelo menos cinco boas defesas, numa noite em que o time mineiro permitiu que o adversário finalizasse mais de 20 vezes. Os gols do triunfo atleticano foram marcados por Leonardo Silva, no primeiro tempo, e Elias, na etapa final.

A sorte também estava com o camisa 1 do Atlético-MG. Aos 24 minutos, em chute de Júnior, Victor não conseguiu afastar a bola, mas por sorte a defesa apareceu para evitar o que seria o empate do Paraná.

Mesmo figurando entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, o Atlético tem mostrado bastante dificuldade para defender. Foram 22 gols sofridos nas primeiras 14 rodadas. Diante do Paraná, o Galo teve a volta do capitão Leonardo Silva, que desfalcou a equipe por três rodadas.

Além de conseguir ficar sem sofrer gol pela terceira vez nesta edição, o zagueiro anotou o primeiro gol do Atlético. E não foi apenas Leonardo Silva a novidade na defesa. Gabriel foi vetado por estar gripado e Thiago Larghi optou por Iago Maidana, não por Juninho, que atuou como titular nas duas últimas partidas.

O Atlético-MG demorou 33 minutos para dar o primeiro chute a gol. A bola ficou quase todo o tempo nos pés dos jogadores do Atlético. No entanto, diante de um Paraná bastante recuado, o Galo não conseguia finalizar. A primeira tentativa saiu somente com David Terans para fora. No primeiro tempo o Galo venceu por 1 a 0, mas nos chutes ficou 8 a 3 para o Paraná.

Daí até o fim do primeiro tempo, Leonardo Silva ainda conseguiu aproveitar para abrir o placar aos 39 minutos.

Na etapa final, Elias aproveitou presente para decidir o jogo. Caio Henrique foi atravessar uma bola por baixo, e Elias aproveitou o presente, aos 28min. O volante avançou sozinho, fez o segundo gol do Atlético e fez com que os minutos finais fossem de bastante tranquilidade para a equipe alvinegra.

ATLÉTICO-MG

Victor; Patric, Leonardo Silva, Iago Maidana, Fábio Santos (Carlos Gabriel); José Welison, Elias, Tomás Andrade (Lucas Cândido); David Terans (Bruninho), Yimmi Chará; Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Júnior, Cléber Reis, Igor, Mansur; Leandro Vilela (Torito González), Caio Henrique (Carlos Eduardo), Alex Santana (Raphael Alemão), Nadson; Silvinho, Rodolfo. T.: Rogério Micale

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Público: 17.244 presentes

Renda: R$ 262.280,00

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Cartões amarelos: Leonardo Silva (Atlético-MG); Nadson (Paraná)

Cartão vermelho: Lucas Cândido (Atlético-MG)

Gols: Leonardo Silva aos 39 minutos do primeiro tempo; Elias aos 28 minutos do segundo tempo