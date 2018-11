Atlético mira maior jogo da história na Arena da Baixada

Redação Bem Paraná

Doze de dezembro. Neste dia, o Atlético fará, na Arena da Baixada, a segunda partida da final da Copa Sul-Americana, contra um time colombiano – Junior de Barranquilla ou Independiente Santa Fe, que ainda jogam nesta quinta-feira (29). A partida será, automaticamente, a maior da história do estádio, considerando-se a relevância e o desfecho do mata-mata.

Explica-se: pela primeira vez, o Atlético vai decidir um título não estadual em casa. Está definido que o segundo jogo será na Arena da Baixada, independente do adversário. Em 2001, quando foi campeão brasileiro, a segunda partida diante do São Caetano foi disputada em São Caetano do Sul. O time paranaense venceu por 1 a 0 e sagrou-se campeão; até porque já havia triunfado no jogo de ida por 4 a 2.

Em 2004, para ser campeão brasileiro, o time fez a última partida na Arena, mas teve que dividir atenções com em jogo que ocorria ao mesmo tempo em Ribeirão Preto-SP. O Atlético precisava derrotar o Botafogo (empatou em 1 a 1) e torcer por um tropeço do Santos contra o Vasco (que acabou não acontecendo). Ficou sem a taça.

Em 2005, na decisão da Libertadores, a segunda partida contra o São Paulo foi no Morumbi. O time paulista venceu por 4 a 0. Além disso, o primeiro jogo foi no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terminou 1 a 1.

Em 2013, nas finais da Copa do Brasil, o segundo jogo contra o Flamengo foi no Maracanã – o time carioca venceu por 1 a 0. A partida de ida foi disputada na Vila Capanema, com placar final de 1 a 1.

O técnico Tiago Nunes exaltou o momento mágico vivido pelo clube. “A expectativa para essa final é que a gente possa representar não só o Atlético, mas também o Brasil. Hoje o Atlético é o Brasil na Sul-Americana. Que possamos buscar esse título inédito em casa”, disse ele, depois da partida em que o time derrotou o Fluminense, na quarta-feira (28), na semifinal da competição.

Prêmios e vagas

Se for campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético vai faturar o equivalente a R$ 8,3 milhões – o vice-campeonato renderia R$ 4 milhões . Por ter chegado à final, o time já soma R$ 6,3 milhões, considerando a premiação de todas as fases disputadas.

Além disso, o título coloca o Atlético na decisão da Recopa Sul-Americana, contra o campeão da Copa Libertadores – River Plate ou Boca Juniors. Ou seja, haverá mais um jogo na Arena da Baixada e outro na Argentina, além de mais uma premiação.

Como finalista da Sul-Americana, o Atlético ainda terá o direito de entrar diretamente nas oitavas de final da Copa do Brasil em 2019.