Atlético mira ‘troco’ e fim de jejum diante do São Paulo no Morumbi

Redação Bem Paraná

O Atlético enfrenta o São Paulo neste sábado (20), às 19 horas, no estádio do Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória fora de casa teria duas serventias, além dos três pontos. Primeiro, o ‘troco’ pela inédita derrota na Arena da Baixada ocorrida neste ano. Segundo, o fim do jejum de triunfos fora de casa.

Em 9 de junho deste ano, o Atlético perdeu para o São Paulo por 1 a 0 em casa. Foi a primeira derrota para esse adversário na história da Arena da Baixada – desde o reerguimento do estádio, em 1999. Além disso, o time paulista não vencia o Furacão em Curitiba desde1982. O Revés em junho ajudou entrou para a conta do então técnico Fernando Diniz, demitido dias depois.

Neste Brasileirão, o Atlético ainda não venceu fora de casa. Foram cinco empates e nove derrotas. A má campanha longe da Arena contrasta com o desempenho em casa – o time venceu os nove últimos jogos pelo Brasileirão. Essa oscilação faz com que a posição na tabela seja intermediária: 8º lugar, com 39 pontos, sete abaixo da zona de acesso à Libertadores e oito acima da zona de rebaixamento. “Independentemente do fator local, espero que o time possa atuar com confiança e deixe que as coisas aconteçam de maneira natural”, disse o técnico do Atlético, Tiago Nunes, sobre a partida deste sábado.

O contexto para o Atlético atingir o objetivo até que é favorável. O São Paulo não vence há cinco rodadas – foram duas derrotas e três empates. Isso fez o time despencar na corrida pela ponta do Brasileirão, do qual foi líder por 10 rodadas. “O São Paulo, em qualquer situação, é uma equipe grandiosa e com um elenco poderoso”, afirmou Tiago Nunes. “Estamos em um momento importante na competição. Temos que focar em jogar bem e, através dessa boa atuação, buscar a vitória”, acrescentou.

Para este sábado, Nunes deve contar com formação máxima. O atacante Pablo, artilheiro do time no Brasileirão e que cumpriu suspensão diante do Sport, está de volta. “É importante tentar manter essa regularidade de gols”, falou o treinador. A dúvida é na zaga. Léo Pereira está à disposição, após ter se recuperado de um corte. Contudo, a tendência é que Thiago Heleno seja mantido na posição, ao lado de Paulo André.

SÃO PAULO x ATLÉTICO-PR

São Paulo: Jean; Araruna, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Jucilei, Luan e João Rojas; Nenê e Diego Souza. Técnico: Diego Aguirre

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Alves

Árbitro: Péricles Bassols Cortez (PE)

Local: Morumbi, sábado, às 19 horas