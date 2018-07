Atlético oficializa contratação do lateral-direito Reginaldo, ex-Coritiba

Redação Bem Paraná

O Atlético oficializou nesta sexta-feira (20) a contratação do lateral-direito Reginaldo, que estava no Londrina e já defendeu o Coritiba. Na mesma sexta-feira, o jogador teve o contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Assim, ele está liberado para defender o time no Brasileirão, inclusive na partida deste domingo (22), contra o Cruzeiro.

Reginaldo, de 25 anos, assinou contrato por três temporadas com o Atlético. “Fico muito feliz de chegar ao Atlético Paranaense, um time gigante no futebol brasileiro”, declarou o lateral. "Vou fazer o meu melhor para que o Atlético tenha êxito nas competições”, falou ele, ao site oficial do clube. “A torcida pode ter certeza de que raça, empenho e dedicação não vão faltar. Chego para somar”, afirmou o novo reforço.

O lateral se destacou ao fazer uma boa campanha pelo Maringá, no Estadual de 2014. De lá, seguiu para o Coritiba. Estava no Londrina desde 2017. Nesta temporada, além defender o LEC na Série B do Campeonato Brasileiro, também entrou em campo pelo Linense (SP) no Campeonato Paulista.