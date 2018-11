Atlético marca gol aos 49 minutos e arranca empate com o Vasco

Silvio Rauth Filho

O Atlético empatou em 1 a 1 com o Vasco, nessa quarta-feira (dia 14) à noite, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão ficou em 7º lugar, com 47 pontos. O Vasco aparece na 15ª colocação, com 38 pontos. Clique aqui para ver a classificação no site Srgoool.

Em 17 jogos como visitante no Brasileirão 2018, o Furacão ainda não venceu. Foram sete empates e dez derrotas. É o único time da competição que ainda não conseguiu uma vitória fora de casa.

O time paranaense nunca venceu o Vasco em São Januário. Em toda história, foram 20 confrontos no local e nenhuma vitória do Furacão.

TÉCNICO

Tiago Nunes soma agora 17 vitórias, seis empates e sete derrotas no comando do time principal do Atlético.

ESCALAÇÕES

O técnico Tiago Nunes não contava com Guilherme, Paulo André, Plata e Bruno Nazário, todos em recuperação. O esquema tático foi o mesmo 4-2-3-1 de sempre. Os desfalques no Vasco eram Martin Silva, Yago Pikachu, e Maxi López. O time carioca também usou o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo foi eletrizante na primeira etapa. O Vasco jogou avançado e tentou sufocar a saída de bola do adversário, com pressão alta e intensa. O Atlético sofreu em alguns momentos, mas conseguiu sair para o contra-ataque e criou três boas jogadas ofensivas, inclusive uma chance clara. O time carioca construiu quatro lances de perigo no ataque e também teve uma grande oportunidade nesse período.

SEGUNDO TEMPO

O Vasco perdeu Rildo e Ramon no primeiro tempo, ambos por lesão. Sem eles, o time não conseguiu manter o mesmo ritmo e perdeu força pelo lado esquerdo. O segundo tempo teve menos correria e mais trocas de passes. O Atlético conseguiu dominar parte do jogo. Aos 20, pênalti para o Vasco. Pablo derrubou Andrés Ríos na área. Thiago Galhardo (ex-Coritiba) cobrou e fez: 1 a 0. Aos 23, saiu Lucho e entrou Bruno Guimarães. Aos 29, saiu Cirino e entrou Rony. Aos 34, saiu o lateral Jonathan e entrou o ponta Marcinho. O Furacão pressionou e criou algumas jogadas perigosas, mas pecou nas finalizações. Só aos 49 conseguiu o empate, em passe de Wellington para Pablo. A defesa tirou mal e Léo Pereira aproveitou.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 14 finalizações (4 certas), 53% de posse de bola, 85% de eficiência nos passes e 7 escanteios. O Vasco arrematou 16 vezes (8 certas) e teve 47% de posse de bola, 83% de eficiência nos passes e 5 escanteios. Os dados são do WhoScored.

VASCO 1 x 1 ATLÉTICO

Vasco: Fernando Miguel; Raul, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Ramon (Henrique); Andrey e William Maranhão; Kelvin (Desábato), Thiago Galhardo e Rildo (Giovanni Augusto); Andrés Ríos. Técnico: Alberto Valentim

Atlético: Santos; Jonathan (Marcinho), Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González (Bruno Guimarães); Marcelo Cirino (Rony), Raphael Veiga e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes

Gols: Thiago Galhardo (21-2º) e Léo Pereira (49-2º)

Cartões amarelos: William Maranhão

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Público: 20.212 pagantes

Local: São Januário

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

13 – Rildo lança. Kelvin entra livre, nas costas da defesa, e cabeceia. Santos segura.

16 – Pablo rouba de Henríquez, na área, e tenta o cruzamento para Nikão. A defesa tira.

18 – Galhardo dá bom passe, nas costas da defesa, e Rildo sai na cara do gol. Ele chuta para fora e perde grande chance.

23 – Lucho lança. Cirino sai nas costas da defesa e chuta. A bola passa perto.

28 – Wellington chuta de longe. O goleiro espalma no canto.

41 – Nikão tabela na área e cruza para Pablo. A zaga salva na pequena área.

Segundo tempo

4 – Thiago Heleno falha na defesa. Andrés Ríos fica livre na área e chuta. Santos salva.

9 – Depois de escanteio e bate e rebate na área, Pablo pega de voleio e acerta a trave.

14 – Veiga cruza. Léo Pereira chuta. O goleiro espalma.

15 – Contra-ataque. Giovanni Augusto chuta de fora da área. Santos espalma.

16 – Kelvin passa por dois e chuta de fora da área. Santos defende.

20 – Escanteio para o Vasco. Pablo salta e atinge Andrés Ríos. Pênalti.

21 – Gol do Vasco. Thiago Galhardo cobra rasteiro, no meio do gol. Santos cai para o lado.

24 – Pablo invade a área e chuta perto, sobre o gol.

30 – Contra-ataque. Galhardo sai na cara do gol e chuta. Santos salva.

45 – Contra-ataque. Andrés Ríos invade a área e chuta. Santos espalma e a bola toca na trave.

47 – Rony cruza. Marcinho chuta a bola perto, ao lado.

49 – Gol do Atlético. Wellington dá passe para Pablo, na área. A defesa corta. Léo Pereira pega o rebote e chuta.