Atlético pifa no segundo tempo, sofre virada e cai diante do Cruzeiro

Redação Bem Paraná

O Atlético saiu na frente, mas não conseguiu segurar o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. E acabou derrotado por 2 a 1, na noite deste domingo (22), em partida válida pela válida pela 14ª rodada do Brasileirão. O jogo reprisou o confronto da Copa do Brasil, ocorrido na última segunda-feira (16). Na ocasião, os times haviam empatado em 1 a 1.

Na etapa inicial, o Atlético fez um bom jogo, teve momentos de predomínio e marcou um gol. No segundo tempo, o time pifou. Mal foi ao ataque, sofreu mais de uma dezena de finalizações, levou dois gols e ainda teve um jogador expulso, o volante Lucho Gonzalez.

CLASSIFICAÇÃO

Quando entrou em campo, o Atlético havia caído para a 19ª posição, devido aos resultados dos jogos da rodada que haviam sido disputados mais cedo. Com o resultado em Belo Horizonte, o time paranaense ficou por lá mesmo, com 10 pontos. Para piorar, a distância para sair da zona de rebaixamento aumentou. O Vitória, 16º colocado, tem 15 pontos.

TÉCNICO

Foi o terceiro jogo do Atlético sob o comando do técnico Tiago Nunes. Nos outros dois, ele somou dois empates, um pela Copa do Brasil – 1 a 1 com o Cruzeiro – e outro pelo Brasileirão – 2 a 2 com o Internacional, na última quinta-feira.

TABELA

O próximo jogo do Atlético pelo Brasileirão será no domingo (29), às 16 horas, contra o Vitória, na Arena da Baixada. Essa partida é válida pela 16ª rodada. O meia Guilherme e o atacante Bergson, que levaram o 3º cartão amarelo, cumprem suspensão. Lucho Gonzalez, expulso no Mineirão, também está fora do próximo jogo.

O jogo pela 15ª rodada do Brasileirão, diante do Vasco, na Arena, foi adiado para 29 de agosto. Isso porque o Furacão entra em campo pela Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (26), às 19h30, contra o Peñarol (Uruguai), também na Arena.

ESCALAÇÃO

Sem o meia Raphael Veiga e o lateral Renan Lodi, suspensos, Tiago Nunes optou por Guilherme no meio-de-campo e Nicolas na lateral. “A ideia é manter o equilíbrio. O Raphael é um jogador de muita movimentação no meio, pode até ser um segundo atacante. O Guilherme também tem essa característica”, disse o treinador, antes da partida. O esquema era o 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

Com um jogo de toques curtos e movimentação, o Atlético conseguiu se equiparar ao ímpeto do Cruzeiro, na casa do adversário. O problema era o último passe no ataque, principalmente em lances nos quais os jogadores se projetavam nas costas da defesa adversária. Na única vez em quem fez isso, o time quase abriu o placar – Guilherme errou na pequena área por centímetros.

Assim, o Atlético abriu o placar graças a uma jogada individual de Bruno Guimarães, que arrancou com a bola e acabou sofrendo pênalti de Dedé. Guilherme cobrou e fez 1 a 0, aos 40 minutos. O Cruzeiro reclamou de falta de Jonathan sobre Arrascaeta na origem da jogada, mas foi ignorado pelo árbitro.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Atlético sentiu a pressão do adversário e praticamente não conseguiu mais passar do meio-de-campo. Nos primeiros cinco minutos, o goleiro Santos teve que fazer três boas defesas. Mas ele nada pôde fazer aos 20, numa cabeçada de Arrascaeta que deixou o placar em 1 a 1.

Aos 22 minutos, Bruno Nazário entrou no lugar de Nikão, numa troca que Tiago Nunes ensaiava antes mesmo de o time sofrer o gol. De quebra, Rossetto substituiu Bruno Guimarães. Nada mudou. O Cruzeiro dominava e ainda virou o jogo, com um gol de Barcos, aos 35 minutos.

Aos 39 minutos, Marcelo Cirino reestreou na equipe, ao entrar no lugar de Guilherme. Mas não resolveu para o Atlético. Para piorar, Lucho Gonzalez fez falta dura em cima de Raniel e levou o cartão vermelho direto, aos 41 minutos.

ESTATÍSTICAS

Em 90 minutos, o Atlético somou 6 finalizações (2 certas), teve 41% de posse de bola e 88% de eficiência nos passes. O Cruzeiro, por sua vez, finalizou 16 vezes (7 certas), teve 59% de posse de bola e 81% de eficiência nos passes. Os porcentuais são do WhoScored.

CRUZEIRO 2 x 1 ATLÉTICO-PR

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Léo, Dedé e Marcelo Hermes; Lucas Romero e Lucas Silva (Rafinha); Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Barcos. Técnico: Mano Menezes

Atlético-PR: Santos; Jonathan, Wanderson, Paulo André e Nicolas; Bruno Guimarães (Rossetto) e Lucho González; Pablo, Guilherme (Marcelo Cirino) e Nikão (Bruno Nazário); Bergson. Técnico: Tiago Nunes

Gols: Guilherme (40-1º), Arrascaeta (20-2º), Barcos (35-2º)

Cartões amarelos: Guilherme, Bergson, Edílson, Nikão

Expulsão: Lucho Gonzalez (41-2º)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Local: Estádio Mineirão, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

3 – Marcelo Hermes arrisca de fora da área e manda por cima do gol

12 – Lucho toca para Nicolas, que cruza rasteiro. A bola passa por Fábio. Guilherme, com o gol vazio, tenta finalizar de carrinho e toca para fora

15 – Edílson arremata de longe. A bola vai por cima do gol

17 – Arrascaeta rola para Lucas Romero chuta de fora da área. A bola vai por cima

20 – Após contra-ataque e troca de passes, Thiago Neves recebe de Robinho e rola para Barcos marcar. O árbitro anula, marcando impedimento

24 – Jonathan recebe de Lucho e cruza. Bergson, na área, finaliza por cima

38 – Pablo arranca e tenta o passe, mas a bola amortece no árbitro, no meio-de-campo. Bruno Guimarães fica com a bola, chuta em cima da defesa, recupera e é derrubado por Dedé na área. Pênalti

40 – Gol do Atlético. Guilherme cobra o pênalti no alto do gol

43 – Arrascaeta cruza. Thiago Neves cabeceia no canto. Santos cai e defende

48 – Robinho ergue a bola à área. Barcos ganha de Jonathan pelo alto e cabeceia. A bola sai rente ao travessão

SEGUNDO TEMPO

3 – Thiago Neves cobra falta de longe. Santos defende. Léo finaliza no rebote. Santos salva de novo

5 – Arrascaeta cobra escanteio. Dedé cabeceia. Santos pega em cima da risca

9 – Barcos dribla dois jogadores na área e é travado por um carrinho de Jonathan. O árbitro manda o jogo seguir

13 – Robinho cobra falta para a área. Arrascaeta, sozinho, chuta para fora e perde grande chance

15 – Edilson arrisca de fora da área e manda por cima do gol

15 – Arrascaeta recebe de Barcos, passa por Paulo André e finaliza por cima do gol

16 – Guilherme domina na meia-lua e finaliza. Fábio pega

20 – Gol do Cruzeiro. Rafinha puxa jogada pela direita e rola para Robinho, que lança por cima da defesa. Arrascaeta, nas costas de Wanderson, cabeceia no canto esquerdo de Santos

28 – Rafinha escora de cabeça e Robinho, de fora da área, chuta torto, para fora

32 – Arrascaeta puxa jogada. Raniel recebe, dribla Paulo André e chuta fraco. Santos pega

35 – Gol do Cruzeiro. Robinho ergue a bola à área. Barcos finaliza da risca da pequena área e marca

43 – Edilson cobra falta de longe. Santos põe para escanteio