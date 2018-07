Kroos no Atlético? Esse é o apelido de volante que está na mira do clube

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense pode contratar o volante Wellington, 27 anos, que pertence ao Vasco. O jogador é opção para a vaga deixada no elenco pelo volante Pavez, que foi contratado pelo Colo Colo, do Chile.

Wellington deve vir por empréstimo, com vínculo até o final de 2018. Ele tem contrato com o Vasco até dezembro de 2020.

No clube carioca, o jogador ganhou o apelido de Wellington Kroos, em referência ao volante da Alemanha e do Real Madrid. “Au acho que sou o que mais tem apelido aqui (no Vasco). Tem o 'Wellington Kroos', estão me chamando disso. Colocaram um monte já”, afirmou o volante, em entrevista para o Globoesporte.com

Revelado na base do São Paulo, Wellington foi promovido ao profissional em 2008. Chegou a disputar 172 partidas pelo clube paulista. Também jogou pelo Internacional (38 jogos). E soma 50 partidas pelo Vasco. Marcou três gols na carreira. Além de volante, atua como lateral-direito.

Um número que chama a atenção é o de cartões amarelos. O volante levou 97 em 261 partidas. Só foi expulso duas vezes.

Na história do Brasileirão, Wellington mais cometeu faltas (1,9 por jogo) do que fez desarmes (1,6 por jogo), segundo dados do site inglês WhoScored. É um jogador que pouco participa do jogo ofensivo, com média por jogo de 0,6 finalizações e de 0,5 passes para finalizações. Essa média leva em consideração 96 partidas disputada pelo atleta na Série (por Inter, São Paulo e Vasco). Não fez nenhuma assistência para gol nesses 96 jogos.

A comparação com Toni Kroos é curiosa, já que o jogador alemão tem 43 gols, 87 assistências e 50 cartões amarelos em 376 partidas. Tem média por jogo de 2,0 desarmes e de 1,0 faltas cometidas. Participa do jogo ofensivo com média de 1,6 finalizações e 2,1 passes para finalizações por jogo.