Atlético pode ter até cinco mudanças contra o Corinthians

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense só volta a jogar no sábado (dia 4). A partida será contra o Corinthians, em São Paulo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o técnico Tiago Nunes terá uma série de decisões para tomar. Apesar da vitória por 4 a 0 sobre o Vitória no último domingo (dia 29), o time pode ter até cinco mudanças.

Duas alterações são certas: a saída do volante Bruno Guimarães, suspenso por cartões amarelos, e a entrada do goleiro Santos, que cumpriu suspensão na última rodada.

A terceira modificação pode ser a volta do zagueiro Thiago Heleno. O jogador está em tratamento há duas semanas e, se estiver recuperado, vai retornar ao time no lugar de Léo Pereira.

A quarta alteração é menos provável. O atacante Bergson cumpriu suspensão na última rodada e volta a disputar posição no setor ofensivo. Ele pode atuar nas extremas – funções exercidas por Marcinho e Marcelo no último jogo – ou como centroavante – no lugar de Pablo.

A quinta mudança também dificilmente vai ocorrer, mas é uma possibilidade diante de circunstâncias táticas e físicas da próxima partida. Os volantes Rossetto e Lucho González também cumpriram suspensão no domingo e podem retornar ao time. Um deles ficará com a vaga de Bruno Guimarães. O outro disputa posição com Wellington, que foi o melhor em campo contra o Vitória, no domingo.

Com isso, a provável escalação para enfrentar o Corinthians é Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington e Lucho González (Rossetto); Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Marcinho (Nikão); Pablo (Bergson).

CONTRATO

O meia-atacante Guilherme e o volante Camacho não podem jogar contra o Corinthians. Os dois pertencem ao clube paulista e uma cláusula no contrato de empréstimo ao Atlético impede que enfrentem a equipe de orgem.

Camacho era titular com Fernando Diniz, demitido em junho, mas não vem ficando nem no banco de reservas com o atual técnico, Tiago Nunes. Guilherme atuou em dois jogos com Nunes, ambos contra o Cruzeiro (foi titular no jogo pelo Brasileiro e entrou como substituto na partida pela Copa do Brasil).