Atlético pode ter até três mudanças na escalação contra o Peñarol

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense pode ter até três mudanças na escalação para a partida contra o Peñarol, nesta terça-feira (dia 7), no jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, em Montevidéu. Duas são confirmadas. O zagueiro Zé Ivaldo entra no time, já que outros três jogadores da posição estão na lista de desfalques. Wanderson está suspenso. Thiago Heleno e Paulo André, lesionados.

O volante Wellington, recém-contratado, não foi inscrito na Copa Sul-Americana e, por isso, não pode enfrentar o Peñarol. O volante Bruno Guimarães, que estava suspenso no Brasileirão, entra nessa vaga.

A terceira alteração pode ser no lado esquerdo do setor ofensivo, com a entrada de Nikão no lugar de Marcinho. No entanto, o técnico Tiago Nunes não deu muitas pistas. “As trocas serão da maneira mais simples possível, dando confiança para quem vai jogar. Os atletas recebem as mesmas informações nos treinos e isso nos dá tranquilidade para que possamos fazer uma grande partida, independentemente de quem vá jogar”, declarou.

Uma preocupação para o treinador é a falta de zagueiros. Além de Léo Pereira e Zé Ivaldo, ele não tem mais jogadores dessa posição inscritos na Sul-Americana. Se ocorrer uma lesão ou expulsão durante o jogo, terá que improvisar.

Outras baixas no banco são o atacante Crysan, os laterais Reginaldo, Diego e Márcio Azevedo, que também não estão inscritos na Sul-Americana.

O meia Guilherme não participou do jogo de sábado, contra o Corinthians, porque pertence ao clube paulista e possui cláusula contratual vetando sua participação. Agora, ele volta a ficar à disposição e provavelmente começará no banco contra o Peñarol.

ADVERSÁRIO

O Peñarol venceu os dois jogos que disputou depois da derrota para o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em 26 d ejulho. No último sábado, derrotou por 3 a 0 o Wanderers. Antes, no dia 29 de julho, bateu por 1 a 0 o River Plate-URU. Os dois jogos foram pelo Torneio Clausura (segunda parte do campeonato uruguaio). O Peñarol está em 2º lugar, após três rodadas, com duas vitórias e um empate.

Para o jogo desta terça-feira, o técnico Diego López deve repetir a escalação de sábado. "Sabemos que saímos em desvantagem, mas sei que os jogadores têm qualidade para enfrentar esse tipo de jogo. O que não podemos fazer é sair desesperados em busca do gol. Claro que seria melhor marcar o gol rápido e depois administrar a partida com calma, mas às vezes isso não ocorrer e o que não podemos fazer é entrar na loucura de querer fazer gol a qualquer custo e desprotegermos desde o início, porque é um jogo de 90 minutos”, disse o treinador.

O Peñarol conta com alguns jogadores famosos. Um deles é o meia-atacante Christian “Cebola” Rodriguez, 32 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo Uruguai. Ele atuou pelo Grêmio em 2015 e defendeu o Atlético de Madrid de 2012 a 2014. Tem 110 jogos e 11 gols pela seleção nacional. Outro experiente é o ponta Estoyanoff, 35 anos, com 31 jogos e 4 gols pela seleção uruguaia. Completa a força veterana o meia-atacante Maxi Rodríguez, 37 anos, disputou três Copas do Mundo pela Argentina (2006, 2010 e 2014).

PEÑAROL x ATLÉTICO

Peñarol: Dawson; Giovanni González, Formiliano, Carlos Rodríguez e Lucas Hernández; Guzmán Pereira, Gonzalo Freitas (Maxi Rodríguez), Estoyanoff e Rodrigo Rojo; Cristian Rodríguez e Lucas Viatri. Técnico: Diego López

Atlético: Santos; Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Bruno Guimarães e Lucho González; Marcelo Cirino, Raphael Veiga e Marcinho; Pablo

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina)

Local: Estádio Campeón de Siglo, em Montevidéu (Uruguai), às 19h30