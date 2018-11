Atlético-PR bate Bahia nos pênaltis e pega Fluminense na semi da Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR está na semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (31), na Arena da Baixada, o time de Curitiba levou a melhor por 4 a 1 sobre o Bahia na decisão por pênaltis após perder por 1 a 0 no tempo normal, placar que havia aplicado na partida de ida.

Jonathan, Raphael Veiga, Lucho González e Pablo converteram suas cobranças pelo Atlético-PR. Do outro lado, Vinicius e Zé Rafael desperdiçaram suas chances, e Edigar Junio foi o único a marcar.

O Atlético-PR foi superior no primeiro tempo, mas o gol do zagueiro Douglas Grolli no último lance antes do intervalo, com um leve toque para a rede, foi um balde de água fria para o time que poderia ter liquidado a vantagem e facilitado seu caminho até a semifinal.

Ainda houve um gol anulado para o Bahia aos 17min da etapa inicial, quando Júnior Brumado chutou e acertou a meta do goleiro Santos. No entanto, a arbitragem viu falta de Zé Rafael no início da jogada e invalidou todo o lance.

A primeira grande oportunidade do Atlético-PR veio na cobrança de falta de Veiga, que fez a bola passar rente à trave. Mas só dá para chamar de "gol perdido" mesmo a chance que Cirino teve, em lance em que saiu livre, demorou muito para chutar e foi desarmado.

O segundo tempo mostrou duas equipes pouquíssimo inspiradas. Aos 37 minutos, por exemplo, Léo Pereira teve chance de cabecear e acabou tocando a bola com a mão, gesto que paralisou a jogada imediatamente.

Dois minutos depois, Bruno Guimarães aproveitou o recuo do Bahia, fez fila na intermediária, deu o drible da vaca em um adversário e acionou Jonathan pela direita. O lateral errou o cruzamento.

Apesar da classificação para a semifinal, a derrota no tempo regulamentar pode ser considerada como a primeira sofrida por Tiago Nunes na Arena da Baixada; o Atlético-PR teve 12 vitórias seguidas em casa.

Na semifinal, o Atlético-PR fará duelo brasileiro contra o Fluminense. O time carioca também avançou nesta quarta-feira, com vitória por 1 a 0 sobre o Nacional (URU). Na partida de ida, houve empate por 1 a 1.