Atlético-PR e Fluminense iniciam disputa de vaga brasileira na final da Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-PR e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h45, na abertura do confronto brasileiro que dá vaga na decisão da Copa Sul-Americana. A primeira partida da semifinal acontece na Arena da Baixada, em Curitiba.

Ambos os times chegam à semifinal com moral elevada. Até a fase anterior, quando despachou o Bahia apenas na disputa por pênaltis, o Atlético-PR vinha fazendo grande campanha sem grandes sustos. Além disso, atravessa um bom momento no Campeonato Brasileiro.

O time dirigido por Tiago Nunes ganhou seis partidas e perdeu apenas duas na competição. Ficaram para trás o Newell's Old Boys (ARG), o Peñarol (URU), o Caracas (VEN) e o Bahia.

O Fluminense também passou com autoridade pelos adversários e ainda vem de uma classificação heroica contra o Nacional (URU), em Montevidéu. Foram seis vitórias, um empate e uma derrota. Antes de eliminar os uruguaios, a equipe que hoje é comandada por Marcelo Oliveira -no começo do torneio era dirigida por Abel Braga- superou Nacional Potosí (BOL), Deportivo Cuenca (EQU) e Defensor (URU).

Tanto Fluminense quanto o Atlético-PR têm a Sul-Americana como prioridade nesta reta final de temporada. Por isso, estão poupando seus principais jogadores nas rodadas do Brasileirão para entrarem 100% no mata-mata.

O Atlético-PR tem apenas um problema para definir a escalação para o jogo desta quarta. O veterano Paulo André não participou do último treinamento por causa de dores no pé e corre o risco de ficar fora. Se isso acontecer, Thiago Heleno formará dupla de zaga com Léo Pereira.

Do lado do Fluminense, os desfalques são conhecidos há mais tempo. O lateral direito Gilberto ainda não está recuperado de uma lesão no joelho esquerdo e será substituído por Léo. No ataque, Pedro só voltará a atuar em 2019.

A segunda partida do confronto entre Atlético-PR e Fluminense acontece no dia 28, no Maracanã. O vencedor do duelo enfrenta o ganhador da disputa entre os colombianos Junior Barranquilla e Independiente Santa Fé.

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira, Renan Lodi; Wellington, Lucho González, Raphael Veiga; Marcelo Cirino, Pablo, Nikão. T.: Thiago Nunes

FLUMINENSE

Júlio César; Gum, Digão, Ibanez; Léo (Airton), Richard, Jadson, Sornoza, Ayrton Lucas; Everaldo, Luciano. T.: Marcelo Oliveira

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 21h45 desta quarta

Juiz: Roddy Zambrano (EQU)