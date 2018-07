Atlético-PR e Inter retomam temporada em momentos opostos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-PR e Internacional voltam a disputar o Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo em confronto em Curitiba, nesta quinta (19), às 21h.

Enquanto o time rubro-negro, na vice-lanterna, com nove pontos, tem como objetivo imediato fugir da zona do rebaixamento, a equipe gaúcha, com 22, quer se manter próxima dos líderes na tabela de classificação.

Para fugir do Z-4, o Atlético-PR sofreu um grande desfalque: o lateral Thiago Carleto, que vinha sendo o destaque do time, aceitou uma proposta do Al Ittihad e teve a multa rescisória de seu contrato paga pelo clube saudita.

Por outro lado, ganhou o reforço do atacante Marcelo Cirino, que está liberado pela CBF para o jogo. O técnico Thiago Nunes, no entanto, não o confirmou entre os titulares.

Substituto de Fernando Diniz, Nunes promoveu mudanças no esquema tático, mas não no estilo de jogo. "Foram quase três semanas, 16 treinos, não é um tempo muito grande para mudar a equipe. A gente optou por dar mais uma consistência defensiva."

Do lado gaúcho, os principais desfalques são Rodrigo Moledo e D'Alessandro e Patrick. O zagueiro permanece em treinos na academia e o argentino está em fase final de recuperação. Patrick, suspenso, e Leandro Damião, com torcicolo, também estão fora do jogo.

Já o atacante uruguaio Jonatan Alvez, que chegou nesta semana, ainda não teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O técnico Odair Hellman acredita que o time aproveitou bem o recesso na competição. "A gente pôde trabalhar todos os aspectos. Aproveitamos para fazer ajustes técnico, físico e tático. Precisamos transferir isso para o campo".

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Paulo André e Renan Lodi; Matheus Rossetto, Bruno Guimarães, Raphael Veiga e Nikão; Lucho Gonzales e Pablo (Marcelo Cirino). T.: Thiago Nunes

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Nico López, Zeca, Edenílson e Lucca; William Pottker. T.: Odair Hellmann

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 21h desta quinta

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG)