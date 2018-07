Com cinco desfalques, Atlético recebe o Vitória na Arena da Baixada

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atlético-PR e Vitória fazem neste domingo, em Curitiba, um duelo de rubro-negros pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer na competição há sete rodadas, o Atlético-PR tem cinco desfalques certos para a partida: o zagueiro Thiago Heleno, o volante Lucho González, o meia Guilherme, o atacante Bergson e o goleiro Santos.

Titular do gol atleticano, Santos foi punido com um jogo de suspensão pelo STJD por ter usado um celular em campo, em uma ação de marketing contra o uso de celular ao volante.

"Se é justo ou não, eu não sei. Ao meu ver, eu não fiz nada demais e era uma campanha que todo mundo sabe o que foi", lamentou o goleiro. O técnico Tiago Nunes deve optar por Felipe Alves na meta.

Lucho, Guilherme e Bergson estão suspensos. Thiago Heleno se recupera de lesão.

O Vitória, por sua vez, chega reabilitado com o triunfo por 1 a 0 sobre o Sport após sofrer uma goleada no clássico contra o Bahia. O problema do técnico Vágner Mancini será a ausência do zagueiro Aderllan, com uma lesão na coxa. Seu substituto deve ser Kanu, que ganha nova oportunidade entre os titulares.

O goleiro Ronaldo vai permanecer como titular. Sua escalação na vaga de Elias na partida contra o Sport surpreendeu muita gente, mas no fim sua atuação agradou ao treinador da equipe baiana.

"O Mancini foi bem franco com a gente. Disse que me daria oportunidade, e o Elias foi bastante respeitoso e aceitou o meu momento", disse Ronaldo.

ATLÉTICO-PR: Felipe Alves; Jonathan, Wanderson, Paulo André, Renan Lodi; Bruno Guimarães, Matheus Rossetto, Raphael Veiga; Marcelo, Marcinho, Pablo. T.: Tiago Nunes

VITÓRIA: Ronaldo; Ramon Menezes, Kanu, Ruan Renato, Bryan; Arouca, Willian Farias, Yago, Erick; Neilton, André Lima. T.: Vágner Mancini

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 16h deste domingo

Árbitro: Anderson Daronco (RS)