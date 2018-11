Atlético-PR empata com o Ceará e desperdiça chance de entrar no G-6

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR desperdiçou a chance de entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro. O time paranaense empatou com o Ceará por 2 a 2 neste domingo (25), na Arena da Baixada, e não aproveitou o tropeço do Atlético-MG no último sábado. Além disso, a equipe viu a sequência de 12 vitórias como mandante na competição ser interrompida.

O técnico Tiago Nunes optou por poupar os titulares visando a semifinal da Sul-Americana, na próxima quarta-feira (28). Com os reservas, a equipe encontrou dificuldades e viu os visitantes saírem na frente em belo gol de Leandro Carvalho no primeiro tempo. O Furacão voltou com mudanças para a segunda etapa e chegou à virada com Marcinho e Lucho González. Wescley foi o responsável por garantir o empate ao Ceará.

Com o resultado, o Atlético-PR segue na sétima colocação, com 54 pontos –dois atrás do Atlético-MG, sexto colocado. Já o Ceará, com 43, conseguiu um ponto valioso, mas segue ameaçado pelo rebaixamento.

Na última rodada, o Atlético-PR visita o Flamengo, enquanto o Ceará recebe o Vasco. Antes disso, o time paranaense enfrenta o Fluminense, no Maracanã, na próxima quarta-feira (28), pelo confronto de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, a equipe venceu por 2 a 0.

ATLÉTICO-PR

Felipe Alves; Diego, Wanderson, José Ivaldo e Márcio Azecedo; Camacho, Bruno Guimarães (Lucho González), Marcinho e Matheus Rossetto (Nikão); Marcelo Cirino (Rony) e Bergson.

T.: Tiago Nunes

CEARÁ

Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves (Luiz Otávio), Eduardo Brock, Valdo (Felipe Azevedo), Felipe Jonatan; Richardson, Juninho e Ricardinho (Wescley); Leandro Carvalho e Arthur.

T.: Lisca

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)

Cartões amarelos: Camacho (CAP), Bergson (CAP); Juninho (CEA), Leandro Carvalho (CEA), Wescley (CEA)

Gols: Leandro Carvalho (CEA), aos 25 minutos do primeiro tempo; Marcinho (CAP), aos oito minutos do segundo tempo; Lucho González (CAP), aos 12 minutos do segundo tempo; Wescley (CEA), aos 37 minutos do segundo tempo.