Atlético-PR entra em campo com mensagem política na Arena; Petraglia apoia Bolsonaro

Redação Bem Paraná

Jogadores do Atlético Paranaense entraram em campo na partida da tarde deste sábado (6), contra o América Mineiro, na véspera das eleições, com camisas verde e amarelas, em uma alusão ao processo eleitoral. O único que não vestiu a camisa foi o zagueiro Paulo André, que assinou um manifesto contrário ao candidato Jair Bolsonaro (PSL). Na camisa estava escrito “Vamos todos juntos por amor ao Brasil”.

Neste sábado, o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR Mario Celso Petraglia declarou apoio ao candidato do PSL em suas redes sociais. No Twitter, uma foto de jogadores foi postada com o texto “Todo dia é pelo Furacão. Mas amanhã é pelo Brasil! Vote por uma nação melhor!”.

Além de Paulo André, que assinou o manifesto “Democracia Sim”, que se posicionava claramente contra o candidato Jair Bolsonaro, o atacante Marcelo Cirino postou em seu Instagram a mensagem “Ele Não”, slogan da campanha das mulheres contra o postulante do PSL à presidência. Neste sábado, o zagueiro e capitão do Atlético não usou a camisa amarela, enquanto Marcelo usou.